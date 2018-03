Elleve tall som beskriver den norske påsken

Saken oppdateres.

Den gule høytiden er her. Vi har funnet frem et lite utvalg statistikk og undersøkelser som forklarer den norske påskefeiringen.

1. Halvparten av nordmenn som tar ferie, drar på hytta

Fire av ti, eller 38 prosent, oppgir at de skal ha påskeferie i år. Det viser tall fra Virkes befolkningsundersøkelse.

Halvparten av disse drar på privat hytte i Norge, mens 23 prosent pakker kofferten og reiser til utlandet. Spania og Sverige er utenlandsfavoritter for sesongen.

Kilde: Virke

Trysil, Hemsedal og Hafjell er de tre mest populære destinasjonene for leie av hytter- og feriehus i påsken i år, etterfulgt av Geilo, Norefjell og Sjusjøen, ifølge tall fra finn.no.

NHO Reiselivs årlige «påskegallup» viser at mange, nærmere 44 prosent, planlegger å spise ute på en lokal kafé eller restaurant i løpet av påsken.

2. Vi blir visst aldri lei Påskelabyrinten

Radioprogrammet «Påskelabyrinten» er for mange nordmenn blitt selve symbolet på påskemorgen.

I fjor ble mer enn 700.000 lyttere loset gjennom den geografiske skattejakten i NRK P1, ledet av Viggo Valle.

Programmet som for første gang ble sendt i 1987, kunne dermed skilte med en markedsandel på hele 70 prosent.

3. Vi er opptatt av quiz, mord og mysterier

Også NRKs «Påskenøtter» er en del av påskeunderholdningen for mange nordmenn. Seertallet falt betydelig i 2011, det første året siden 1984 uten «nøttegeneral» Roald Øyen, men steg igjen i 2012.

De siste tre årene har programmet samlet i snitt mer enn 700.000 seere i norske hytter og hus, og hatt en markedsandel på rett under 60 prosent.

Kilde: NRK

Heller ikke påskekrimmen på statskanalen ser ut til å gå av moten. Siden 2013 har krimseriene hatt i underkant av 570.000 seere i snitt og en markedsandel på mellom 31 og 49 prosent.

4. Spørsmål hører påsken til

Salget av bøker øker før påske, og ikke overraskende er det spenningsfylte kriminalromaner som topper salgslistene.

– I dagene før påske utgjør kriminallitteraturen over 50 prosent av boksalget. Ellers i året ligger den på 15–30 prosent, sier rådgiver i Bokhandlerforeningen, Elin Øy.

Quiz-bøker av ulike slag er også å finne blant de mest populære bøkene.

Lyst til å ta noen quizer her og nå? Her finner du noen:

5. Fire prosent av oss går i kirken

Gudstjenestene i regi av Den norske kirke trakk drøye 191.000 personer samlet i hele påsken i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det gir et snitt på 58 personer pr. gudstjeneste og betyr at under fire prosent av befolkningen deltok.

Tallet har sunket gradvis de siste årene. I 2014 var antall deltagere 202.891 personer.

6. ... og bibelnavnene er fremdeles populære

Seks av de ti mest brukte guttenavnene i fjor var bibelnavn, mens stadig færre barn blir døpt, melder SSB.

Navnestatistikken toppes av de bibelske guttenavnene Jakob og Lukas. Og blant topp ti er både Filip, Noah, Elias og Isak.

I 1880 fikk rundt ti prosent av guttene navn med rot i Bibelen. Tallet sank til en og en halv prosent i 1941 før det steg til en topp i 2006 på 22,5 prosent. I dag ligger tallet på 21 prosent.

Også på jentenes topp-ti-liste finnes et par eksempler på bibelske navn. På fjerdeplass finner vi Sara, mens Maja (avledet fra Maria) ligger på syvende plass.

7. Én dag – mange datoer

I år faller 1. påskedag på 1. april. Denne dagen kan imidlertid havne på 35 forskjellige datoer.

Den tidligst mulige datoen er 22. mars og den senest mulige datoen er 25. april, men det er svært sjelden.

Den mest vanlige datoen er 19. april. 1. påskedag havner på denne datoen i 3,87 av 100 påsker.

8. Egg til frokost og pynt

Nordmenn forventes å spise cirka 4,6 millioner egg om dagen i påsken. Med fem påskedager ender forbruket på om lag 24 millioner egg, ifølge Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Tall fra Nortura viser at forbruket av egg er doblet i påsken og vi i snitt spiser mer enn ett egg pr. person på de røde påskedagene.

Har du tenkt til å bruke eggene til å male på? Da bør du velge de små, råder kommunikasjonssjef i Nortura, Åse Kringlebotn:

– Et eggeskall veier omtrent like mye, enten egget er stort eller lite. Derfor har store egg tynnere eggeskall enn små egg. Så sats på S- eller M-egg når små barnehender skal male påskeegg. De tåler mer.

9. Bacon, pølser og Kvikk Lunsj i enorme mengder

Lange påskemorgener med god frokost er for mange en viktig del av høytiden.

Nordmenn spiser rundt 300 tonn bacon i løpet av helligdagene. Det er nesten en tredobling fra en normaluke, viser tall fra Nortura.

Også salget av grillpølser er tre ganger så stort i påsken: I løpet av en vanlig uke kjøper nordmenn i underkant av 300 tonn. I påsken, derimot, hamstrer vi 1000 tonn grillpølser.

Kvikk Lunsj feiret 80 år i fjor. Like lenge har kjekssjokoladen vært en fast turvenn for nordmenn.

Nordmenn spiser tilsammen ni Kvikk Lunsj på ett år. Tre av disse nytes i påsken, opplyser Freia.

10. Røde Kors behandler flere hundre skader i påsken

Det er betydelig snøskredfare flere steder i landet, og Røde Kors meldte søndag om registrerte 91 skader i løpet av de to første dagene i påsken. Det er nesten en dobling av antall skader på samme tid i fjor.

I fjor behandlet Røde Kors totalt 458 skader. Det er betydelig færre enn i 2013.

11. Appelsiner i fast og flytende form

Appelsinen er den tredje mest populære frukten vi har i Norge og i snitt spiser vi 27 stykk hver i løpet av et år, opplyser kommunikasjonssjef i Opplysningskontoret for Frukt og Grønt, Gerd Byermoen:

– Størsteparten av dette konsumeres i perioden januar – mars. Vi anslår at vi spiser fem til syv appelsiner hver i påskeferien, altså nesten én om dagen.

Appelsinsmak i flytende form er også populært i påsken:

Nordmenn heller nedpå tilsammen fem millioner liter Solo i løpet av mars måned. Det er 20 prosent av Solos årlige salg, opplyser kommunikasjonssjef i Ringnes Nicolay Bruusgaard.

Han kan dessuten melde om at interessen for Sologenserne og andre Soloeffekter tar av før påske.

– Vi har registrert at det på Finn.no ligger ute gensere for 1600 kroner. Folk strikker også gensere for salg.