Tre perfekte fletter til nasjonaldagen

Vi ba frisør og eier av Meraki Studio i Oslo, Malene Stølen, vise oss tre fine flettefrisyrer som garantert vil gi antrekket ditt det lille ekstra.

Alle tre flettene passer for skulderlangt eller lengre hår.

Dette trenger du:

Fliseklemmere (hårnåler i samme farge som håret)

Hårstrikker, helst tynne gummistrikker

Hårlasso/topsy tail (fås kjøpt i butikker som selger skjønnhetsprodukter)

Hårklype

Hårspray

Krøll- eller rettetang

Krøll håret lett for å få litt mer tekstur og hold i det før du begynner å flette. Bruk en varmebeskyttende spray, hårspray eller tørrsjampo for å gjøre håret mer trått. Hårvasken bør tas dagen før håret skal flettes for å unngå at det er altfor glatt.

Her følger tre steg-for-steg-oppskrifter på hvordan du lager tre flotte 17.mai-fletter: «Glorien», «Blomsterkransen» og «Pull through-fletten»:

«Glorien»

«Blomsterkransen»

«Pull through-fletten»

Denne artikkelen ble første gang publisert 16.05.2017.