Tusenvis av familier i karantene: Her er tipsene som bevarer husfreden

Saken oppdateres.

«To uker! Hvordan skal dette gå?!»

Etter at skoler og barnehager stengte, har halvpaniske poster florert i sosiale medier. For hvordan kan foreldre legge til rette for en så hyggelig hverdag som mulig og samtidig få jobbet?

Egil Aslak Aursand Hagerup er tekstforfatter og har skrevet boken I tilfelle dommedag: Enkel beredskap for vanlige folk.

I boken tar han for seg et verre scenario enn det vi opplever i Norge nå, nemlig et innendørsliv uten vann, internett og strøm.

Gjennom arbeidet med boken plukket han opp mange gode tips, blant annet fra fagfolk i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Røde Kors og andre som jobber med beredskap. Det er råd mange kan dra nytte av i disse dager.

1. Struktur, struktur, struktur

I den vanlige hverdagen kommer rutiner gratis. Det krever litt mer av oss nå som alle er hjemme – dag ut og dag inn. Derfor er det ekstra viktig i tiden som kommer å skape rutiner gjennom hele dagen, mener Hagerup.

Lag en konkret timeplan. Det skaper forutsigbarhet, noe barn har veldig godt av. Legg inn frokost, lunsj, middag og eventuelt dessert. Innimellom er det skole, jobb og leking. Kanskje et friminutt eller to? Lag en plan.

Har man små barn hjemme, kan det være vanskelig å tidsbestemme aktiviteter. Da kan en liste med aktiviteter i rekkefølge være en løsning, mener Hagerup.

Råd fra allmennlegene: Barnet ditt kan maks leke med to venner de neste ukene

2. Gjør ting sammen

Vanligvis er tidsklemma noe mange småbarnsfamilier sliter med. Et positivt resultat av at veldig mange nå må holde seg hjemme, er at vi får mer tid til hverandre. Mye tid. Og den tiden bør man utnytte til gode aktiviteter, mener Hagerup.

Her kan det for eksempel være lurt å legge inn høytlesning, brett- eller kortspill i dagens «timeplan».

Hvis tiden faller lang, er luftetur kanskje tingen. Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet, sier at det ikke er noe i veien for å ta med seg barna ut i skogen. Og man trenger heller ikke unngå lekeplasser, så lenge de er av litt størrelse. Det er altså fullt mulig å lufte barna noen ganger om dagen, ifølge Forland.

3 ... og med andre?

Om barn kan være sammen med barn i andre familier, har det hersket forvirring om. Fredag kom det råd og retningslinjer fra flere hold.

Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, sa dette i en pressekonferanse fredag ettermiddag:

– Barna oppfordres til å være mest mulig hjemme. Søsken, også søsken som har flere hjem, kan omgås som normalt. Hovedmålet er å redusere kontakten med andre mennesker til et så lavt nivå som mulig. Og vi anbefaler ikke å samle flere til leketreff eller fellesaktiviteter.

Fastlege Jørgen Skavlan påpeker at barn som er syke, hostende, snørrete eller har feber, IKKE skal leke med andre barn.

– Det er fint om naboer kan hjelpe med barnepass. Samtidig må vi bruke sunn fornuft og ikke samle for mange unger på et sted, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad under en pressekonferanse fredag formiddag.

På Helsenorges nettsider kom følgende råd fredag ettermiddag:

Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.

Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.

Bursdagsselskaper bør utsettes.

Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.

Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.

Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.

Samvær bør begrenses (få timer).

4. Det beste, kranglefrie spillet

I arbeidet med boken I tilfelle dommedag snakket Egil Aslak Aursand Hagerup med en beredskapsekspert som hadde gjennomført et forskningsprosjekt i samarbeid med Universitetet i Stavanger. De hadde blant annet sett på hvilke spill som egnet seg i krisesituasjoner og anbefalte å velge bevisst. Da slipper man at det hele ender med krangling og dårlig stemning.

– Velg et spill der alle har like forutsetninger for å gjøre det bra. Yatzy er nesten helt ideelt. En femåring kan slå en dreven 40-åring. Det ultimatet eksempelet på et dårlig spill er Monopol. Der stiller ikke alle familiemedlemmer likt, og spillet er designet for å være ekstra utrivelig for dem som ikke gjør det så bra.

5. Gjør hygiene gøy

Selv om familien ikke er smittet med koronavirus, kan generell sykdom skape ekstra hodebry når hele familien er samlet hjemme hele dagen. Det kan bli vanskelig å få dagen til å gå rundt hvis tre av fire er syke.

Det viktigste for å unngå sykdom er håndvask og å holde viktige flater rene, særlig på kjøkken og bad.

Det blir morsommere for barna å være gode på dette hvis dere lager et belønningssystem for det. For eksempel med klistremerker, mener Hagerup.

Det kan også være lurt å sette ut en stol til barna ved vasken. Da kan de vaske hender uten like mye hjelp fra de voksne. Dette kan bli ekstra viktig hvis én eller begge foreldre blir syke.

For de større barna kan konkurranse være en idé. Vipps – kanskje får du husvasken unnagjort av barna med størst konkurranseinstinkt.

6. Kos dere!

Det er viktig at vi i disse dager tar vare på kosen, også når det gjelder mat. I tillegg er et variert kosthold bedre for kroppen, og ikke minst mye triveligere.

Tenk gjennom hvordan du vil lage god mat dersom du eller noen i familien blir syk. Kjøp nok til at dere ikke må dra like ofte i butikken de neste ukene. Lag gjerne noen litt store porsjoner av god mat som du kan fryse ned i porsjonspakninger. Det trenger ikke være mer omfattende enn dét, mener Hagerup.

– Dette er heller ikke tiden for å lære barna å like noe nytt. Det kan man vente med til situasjonen er tilbake til normalen.

