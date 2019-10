Ute i siste liten? Disse enkle halloween-kostymene til barn kan du lage med ting du finner hjemme.

Hun har et navn kun et fåtall andre nordmenn har. Se de «glemte navnene» som eksperten tror vil blomstre opp igjen.

Saken oppdateres.

Nye kostymer til halloween kan fort bli dyrt. Men følger du oppskriftene til Kim Christie Østberg på disse tre kostymene, er det ikke store summer du må ut med – mesteparten av det du trenger, har du kanskje allerede hjemme.

Østberg er trebarnsmor og lager som regel halloween-kostymene til barna selv. Det har hun gjort i flere år.

Kreativitet er nøkkelen til å lage gode, hjemmelagde kostymer, mener hun:

– Tenk utenfor boksen. Fantasien er din eneste begrensning. Halloween trenger ikke bare å handle om skumle saker. Ha det gøy, og ikke minst, spør barna hva de vil.

Trebarnsmoren bruker som regel en del tid på kostymene, men hun har laget noen kostymer hun omtaler som en «quick fix».

Her er hennes tre tips til enkle kostymer som kan lages hjemme.

1. Pike med øyne som er stukket ut

Du trenger: Hvit bekledning, sort og rød ansiktsmaling og et par hvite tøystykker.

Dette gjør du:

1. Kle barnet opp i hvitt. Selv brukte Østberg en gammel Lucia-kjole de hadde liggende, men man kan også bruke et gammelt skjørt eller en stor hvit T-skjorte.

2. Kutt to hull i tøystykket som skal bindes rundt øynene, slik at barnet kan se ut. Selv rev hun en remse av et hvitt, gammelt putetrekk.

3. Bruk sort og rød ansiktsmaling på stoffet for å gjøre øyehuleområdet mørkt og blodig. Her kan man eventuelt bruke vanlig maling eller sminke.

4. Mal ansiktet hvitt og ha sort ansiktsmaling rundt øyne og munn.

5. Rufse til håret og knyt det malte stoffstykket rundt hodet og over øynene.

– Har man falskt blod, kan man lage noen blodige dråper på ansiktet og på kjolen. Det gjør at kjolen ser litt skitten og mer skummel ut, sier Østberg.

2. Blekksprut

Du trenger: Fire par strømpebukser, fyll (dopapir, bomull eller lignende), tykt papir eller papp.

Dette gjør du:

1. Ta på barnet en ensfarget T-skjorte, helst i en av fargene som er i strømpene, og en strømpebukse.

2. Klipp ut skrittet på tre par strømpebukser.

3. Fyll de seks løse beina i de tre strømpebuksene du har klippet ut skrittet på, med dopapir bomull eller lignende. Kle dem på barnet, slik at de henger rundt midjen.

4. Lag noen enkle øyne av tykt papir eller papp og teip dem på en lue.

– Hvis du vil at dette skal være skummelt, er det bare å male noen blodige vampyrtenner på barnas munn. Eventuelt kan du male fjeset hvitt. Her er det bare å bruke fantasien, sier Østberg.

3. Dinosauren

Du trenger: 2–3 pappesker, gaffateip eller tilsvarende sterk teip, eggekartonger, papp, lim og maling.

Dette gjør du:

1. Teip to pappesker sammen og klipp ut to armhuler og hull til ansiktet.

2. Halen lages av en tredje pappeske og teipes på.

3. Mal dinosauren grønn. Selv brukte Østberg barnemaling som hun hadde liggende hjemme.

4. Klipp ut «eggholderne» i eggekartongen, mal dem i valgfri farge og lim dem på.

5. Klipp øyne og tenner ut av papp og lim på.

– Hvor enkel du vil gjøre det, er jo opp til den enkelte. Man kan for eksempel droppe både piggene vi laget av eggekartonger og halen, om man vil. Jeg har laget dinosauren uten å male eller ha eggekartonger festet på og den ser fremdeles veldig kul ut, sier Østberg.

Kreativitet trumfer syferdigheter

Det er kreativiteten og ikke syferdighetene som er viktigst når man skal lage et kostyme, mener Østberg.

Hun får støtte av Ingrid Vik Lysne som driver med gjenbruk, klær og redesign av gamle tekstiler. En kan komme langt med sikkerhetsnåler, saks og lim, mener hun.

– Et halloween-kostyme skal ofte bare brukes én kveld, så det er ikke så viktig at den har perfekte sømmer eller at den tåler all verdens. Skapergleden trumfer som regel de små feilene som oppstår.

Å lage kostymer med ting man har hjemme, er dessuten både billig og miljøvennlig, påpeker Lysne.

Dette kan brukes hjemme

Tar man en runde i husets skuffer og skap, kan man finne mye som kan brukes i et halloween-kostyme.

Lysne og Østberg har plukket ut noen gjenstander som man med stor sannsynlighet har i hus – og som kan bli til fine kostymer:

Dopapir kan bli et zombie-kostyme.

Et hvitt laken kan bli et spøkelse-kostyme ved å klippe hull til øyne og munn. En maske kan tegnes på lakenet. Har du en lyslenke med batteri, kan denne for eksempel legges over skuldrene (under lakenet) og festes med sikkerhetsnåler.

En paraply kan bli til et flaggermus-kostyme: Klipper man av «paraply-vingene», kan disse festes til en sort genser under armene og ned langs hoftene. Når barnet løfter armene, kommer vingene frem. En paraply kan også pyntes og for eksempel males oransje. Tegn på gresskarøyne, klipp hull slik at du kan se gjennom og hold den foran deg, så har du et gresskar-kostyme.

En hårbøyle kan for eksempel bli katte- eller kaninører. Klipp ut ørene i litt stivt papir og lim på bøylen.

Pappesker og eggekartonger kan bli et robot-kostyme.

Sorte søppelsekker kan bli til en heksekjole, flaggermusvinger eller vampyrkåper. Gamle gardiner, duker og sengetøy kan også brukes.

Frister ingen av de øvrige kostymeforslagene?

Hva med å kle opp barnet som en grøsselig sykepleier, en trekk-opp-leke eller som en flaggermus? Her finner du oppskrift på disse og fire andre enkle kostymer til barn.