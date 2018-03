Veterinærens tips: Slik tar du vare på hunden og katten i kulden

- Radikal forverring av helsesituasjonen for medlemmer av familien Abbasi

Hvordan ta best mulig vare på kjæledyrene våre i kulden? Sibirkulden har sveipet over store deler av landet den siste uken og skal vare en stund til.

Vi er relativt flinke til å kle på oss selv når det er kaldt, men hva med de firbeinte?

– Noen tror kanskje at hunden og katten har jo pels, så de fryser ikke. Men det stemmer ikke, de kan fryse like mye som oss. Det er veldig viktig å ta forholdsreglene nå som det er så kaldt, sier veterinær og kommunikasjonsansvarlig Sasja Rygg ved dyreklinikken Anicura Norge.

Vaner en har ellers i året bør en legge om på vinteren, mener Rygg. Pleier du å gå tur og så går i butikken med en hund i bilen, vurdere om du kan snu på det.

Slik oppdager du frostskader på hunden Hundens hud, for eksempel på ørene og hale kan bli hvit, hard og kald, noen ganger kan blemmer forekomme.

Hunden kan også få en stikkende smerte og skjelvinger lignende som hos mennesker.

Huden kan i noen partier oppleves som rød eller blå i fargen.

Ved vevsdød blir huden til slutt svart. Kilde: Anicura Norge

– Å sitte lenge i bil eller i bånd ute, er ikke lurt når det er så kaldt. Særlig små hunder og hunder uten pels blir veldig fort kalde. En kald bil kjøler ned hunden svært raskt, siden den ligger stille i buret. Når en er ute i denne kulden, vær i bevegelse hele tiden – det hjelper hunden slik at den unngår å bli nedkjølt, sier hun.

Dusjing og bading av hunden når det er så kaldt bør gjerne unngås helt hvis det er mulig.

– Dyra må være hundre prosent tørre når de skal ut.

Slik kler du på hunden

Hennes råd til bekledning for hunden er å bruke dekken, spesialstrikket genser og at klærne/dekken er vind- og vanntette.

– Det viktigste er at brystet og buken dekkes. Hos hannhunder må en også passe på pungen, da den ikke har så mye pels som resten av kroppen. Skal hunden sitte på bakken, så husk å ta med pledd – ellers kan den få frostskader, sier Rygg.

– Noen mener det er tullete med klær til hunden, hva tenker du om det?

– Ja, det er mange meninger om bekledning til dyr der ute, og en del av kleskolleksjonen er jo helt klart til pynt, men så har man praktiske klær til hunden som skal kles på etter forholdene. Hunden skal ha på klær når det er kaldt, det er en selvfølge.

– Hvordan ser en enklest mulig at hunden fryser?

– Når den står og tripper, og skjelver. Skjelving er det riktignok noen raser som gjør ofte uansett, som whippeter, men det er et godt signal om at det er for kaldt, sier Rygg.

Forfrysninger på ører, haletipp, nese og pung er det vanligste. Men også potene er utsatte i kulden. Små snøklumper og småstein kan sette seg fast i potene, veisalt kan gi såre og smertefulle poter, og slikking kan gjøre vondt verre.

– En god, fet potesalve hjelper potene, sier Rygg.

Slik beskytter du hunden best i kulden Ikke la hunden stå bundet ute når det er kaldt. Også en kald bil kan medføre risiko for frostskader.

Pass på at hunden beveger seg så mye som mulig og holder i gang sirkulasjonen når dere er på tur.

Vær forsiktig med is, hunden kan skli eller i verste fall gå igjennom isen.

Forebygg frostskader på labbene med å smøre den med potesalve eller voks. Tørk hundens labber nøye etter turen.

Små hunder og hunder med kort pels kan gjerne bruke et vinterdekken når det er minusgrader.

Unngå å gå med hunden på veier med mye veisalt – det gjør vondt på labbene. Kilde: Anicura Norge

– Ikke glem katten i kulden

Hundene er vi som regel sammen med utendørs, mens kattene gjerne får leve sitt eget liv. Men når det er så kaldt som nå må en også huske på at katten heller ikke tåler så mye kulde.

– Kattene bør være innendørs om dagen og i alle fall om natten. Blir det for kaldt og den er ute, kan katten søke varme under biler eller bilpanseret, og det kan være livsfarlig. Kattene er gjerne tykkere i pelsen enn hundene, men det betyr ikke at de ikke kan få frostskader på ører blant annet, sier veterinæren.

Valpen på vinteren Det er ikke så enkelt å ha valp vinterstid – de klarer ikke kontrollere kroppsvarmen slik voksne hunder gjør og mister dermed mer varme til omgivelsen. Ikke press valpen ut på lange turer

Ha på klær

Ikke stå i ro

Gå på tur – men ta forholdsregler

Hundene trenger lufteturer, også i kulden, og det er ingenting i veien for å gå skikkelig turer heller, ifølge Rygg.

– Det er viktig at en går skikkelig turer, som å gå på ski eller ta turer i skogen, men en må ha skikkelig utstyr til seg selv og hunden. Har du med sitteunderlag til deg selv fordi dere skal raste på skituren, så tenk at også hunden trenger det. Planlegg dagen etter vær og føreforhold.