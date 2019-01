Victoria (18) tok en gratis IQ-test på Snapchat. Men så fikk hun seg en overraskelse.

Mistet førerkortet og anmeldes etter å ha kjørt for fort

Glede i Selbu for vindkraft

«Alle» dropper Tour de Ski. Her er fire forslag som kan endre dette

Ras over fylkesvei i Verdal

Her flommer sjøvannet inn på dekk på den nye fosenferja

Over 22 000 stemte på Årets trønder

Dette ønsker nordmenn seg under juletreet

Butikkene reklamerte med tilbud på Black Friday. Nå viser det seg at flere oppga feil førpris.

Sent ute? Her er «nødgavene» fra bensinstasjonen

Bytte gaven du fikk til jul? Her er reglene som gjelder.

Trude Naimak mistet hunden på nyttårsaften: – Hadde det ikke vært for fyrverkeriet, kunne Balder fremdeles vært i live.

Saken oppdateres.

Du tror du ber om å se resultatet til IQ-testen din. I realiteten signerer du en betalingsavtale. Victoria Lara Windstad fikk føle ubehaget på kroppen.

– Jeg leste nyheter på Snapchat da denne IQ-testen kom opp. Etter at jeg besvarte spørsmålene, ble jeg bedt om å fylle inn en del personlig informasjon. Om jeg ikke gjorde dette, fikk jeg ikke se resultatet, sier hun.

Etter at hun fylte inn informasjonen, kom overraskelsen.

– Da skulle de ha betaling. Det hadde jeg ikke lyst til, så jeg gikk ut av siden.

Noen uker senere fikk hun en faktura på 578 kroner fra et selskap som heter AG Finans.

Fra vondt til verre

Windstad betalte ikke fakturaen, men da ventet en ny overraskelse.

– Etter et par uker fikk jeg en ny faktura med purregebyr. Denne gangen skulle de ha hele 736 kroner. Det var irriterende og jeg ble sint, sier hun.

Fakturaen varsler også om inkasso etter ti dager. Etter dette tok hun og foreldrene kontakt med Forbrukertilsynet. Deres anbefaling var klar: Ikke betal.

Bryter loven

Forbruker Europa anbefaler folk ikke å betale om de får faktura fra AG Finans i posten. Forbrukertilsynet har konkludert med at IQ-testen bryter med norsk lov.

– Knappen man trykker på for å bekrefte betalinger på nett, skal være tydelig merket slik at brukeren skjønner at det inngås en avtale med betalingsforpliktelse, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet.

I IQ-testen er knappen kun merket med «Se testresultat». Trykker man på denne, får man faktura i posten noen dager senere.

– Her er det ikke tydelig nok at man har inngått en kjøpsavtale. Da har man ikke inngått en gyldig avtale, sier Haug.

Kan ikke kreve inn penger

Når avtalen ikke er gyldig, kan man heller ikke kreve inn penger i ettertid, ifølge den juridiske direktøren.

– Om du skal drive inkasso i Norge, må du ha godkjennelse fra Finanstilsynet. Om folkene bak prøver seg på inkasso, vil de ikke komme videre i systemet, sier han.

Han gjentar hovedrådet til Forbruker Europa.

– Ikke betal. Og ikke bekymre deg for inkassoproblemer, avslutter han.

Windstad tar lærdom.

– Jeg er fullstendig klar over at jeg var naiv. I ettertid vil jeg være mye mer varsom med hvor jeg gir fra meg personlige opplysninger, sier hun før hun legger til:

– Det er tydelig at de bare ønsker å lure folk.

Uenige med Forbrukertilsynet

AG Finans mener det er godt merket at man inngår en kjøpsavtale.

– Vilkårene og betingelsene legges frem til alle våre kunder før de tar testen. Vi holder derfor fast ved at vårt krav om betaling er gyldig, svarer deres representant Rey, som ikke vil oppgi etternavnet sitt til oss.

– Alle kunder bekrefter også kjøpet med en unik SMS-kode sendt til telefonnummeret de legger inn.

Han mener også at de ikke driver med svindel.

– Vi yter en tjeneste som kundene våre bestiller. De fleste er veldig fornøyd med sertifikatet og rapporten de får i ettertid. Det er beklagelig at noen tror de er blitt svindlet.

Han legger til at de vil se nærmere på problemet.

– Vi vil uansett undersøke om vi kan gjøre det tydeligere, slik at alle forstår at de underskriver en kjøpsavtale.

Har du tips om lignende saker? Send oss en e-post!

– Innhold som villeder og fornærmer skal ikke finne sted

Snapchat tar advarslene om IQ-testen alvorlig.

– Da vi ble gjort oppmerksomme på Forbrukertilsynets avgjørelse, fjernet vi annonsene for denne IQ-testen. Den har ikke vært å finne på vår app siden 16. desember 2018, skriver Snapchats kommunikasjonsavdeling til oss.

Snapchat har mennesker som undersøker annonser før de publiseres, og retningslinjene for annonseringer er klare.

– De må være ærlige om produktet og tjenestene de promoterer. Innhold som villeder og fornærmer skal ikke finne sted, skriver de videre.

De legger til at Snapchat fjerner annonser så snart de blir gjort oppmerksomme på brudd på retningslinjene.

Facebook har ingen kommentar til saken.