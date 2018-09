Minneord: Reza Alizada og Nasratullah Hashimi​

Saken oppdateres.

Reza Alizada og Nasratullah Hashimi​ kom til oss som flyktninger. De kom med en drøm om å skape seg en fremtid med skole, jobb, venner og kjæreste. En fremtid hvor de kunne klare å leve med savnet av den mammaen, pappaen og familien de forlot.

De var i gang med å gjøre drømmen sin til virkelighet. Men drømmen ble knust. Plutselig, brutalt og uten mening.

Hva kunne vi gjort annerledes? Vi som gjorde ​så mye​, men som ikke gjorde nok? Hva kunne vi gjort annerledes; for at gjerningsmannen ikke skulle blitt gjerningsmann og at ofrene ikke skulle blitt ofre?

Det er spørsmål vi må finne svar på.

Sammen sørger vi over Reza og Nasratullah. Men midt i sorgen kan vi også finne glede, glede og stolthet over alle dere flotte ungdommer, som trøster og støtter hverandre, glede over godheten hos verger og frivillige glede over kompetansen og engasjementet hos de ansatte i omsorgsenheten. De kom til oss som flyktninger. De kom med en drøm om å skape seg en fremtid med skole, jobb, venner og kjæreste. En fremtid hvor de kunne klare å leve med et savn. Nå er det vi som savner dem.

Reza og Nasratullah, så mye ulevd liv, så mye ubrukt kjærlighet.

Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør i Trondheim kommune.