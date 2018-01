Slik skal mobilen forandre din hverdag

Saken oppdateres.

EU-direktivet PSD2 ( Revised Payment Service Directive) åpner i år for tredjeparts implementering for personkundemarkedet. Dette betyr at bankenes monopol på kundenes kontoinformasjon og betalingstjenester forsvinner. PSD2 betyr i klartekst at alle selskaper som er interessert kan nå benytte seg av bankenes informasjon.

Så langt har Vips-appen stått for mesteparten av pengeoverføring via mobil i Norge, men med det nye EU-direktivet på plass så åpner dette for at store globale aktører som Google, Facebook og Apple nå kan lansere sine betalingsløsninger også her i Norge.

Her er seks spådommer om din mobile hverdag i 2018 som bransjen i sin helhet tror vil skje:

1. Rammeløse mobiler vil bli standard

iPhone X er kanskje den mest kjente så langt, men en rekke mobilfabrikanter har også lansert modeller med 18:9 -standarden. Tallet refererer til skjermformatet, altså en mobil der skjermen opptar hele eller nesten hele forsiden av telefonen. I 2017 lansert Huawei sin Mate 10 Pro med syltynne rammer i over - og underkant av skjermen ( Les vår anmeldelse her). Men også LG G6 byr nå på en 18:9 -mobil. Det samme gjør kinesiske Xiaomi, Google ( Pixel 2) og en rekke andre. Vi spår at 2018 blir året da smartmobilene helt eller delvis mistet rammene. Noe som verdens største mobilprodusent allerede har varslet om med sin Galaxy S9.

2. Utrullingen av 5G

Fortsatt pågår utrulling av 4G-nettet i deler av verden, hovedsaklig land i Asia og Afrika. Men Europa, Nord-Amerika, Sør-Korea, Kina og Japan er alle klar for 5G. Dette vil bli den nye standarden for mobil -og internettkommunikasjon og vil gi en klar forbedring på både overføringshastighet og batteribruk. Bransjeanalytikere spår at 5G-nettet vil føre til at millioner av nye mobiler vil kunne koble seg til internett.

3. Digital betaling vil føre til et pardigmeskifte

Helt siden 1980-tallet har vi brukt bankkort til å betale for varer og tjenester ( den gangen kalte vi det gjerne «minibankkort»). Nå står vi overfor den største revolusjonen for digital betaling siden sjekkheftene ble erstattet med kort. Det forventes at 2018 blir det året da digitale betalingstjenester for alvor gjør sitt inntog i den vestlige verden. Ikke minst på grunn av EU-direktivet PSD2 som gjør at tredjeparts betalingsløsninger blir mulig i Europa i langt større skala enn tidligere.

4. Kunstig intelligens blir viktigere

Kunstig intelligens eller maskinlæring vil få en større betydning for hvilken mobil du skal kjøpe. Allerede nå har Huawei og Google forsøkt med hver sin måte å implementere dette i sine mobiler. Huawei med innebygd maskinlæring i sine toppmodeller og Google med maskinlæringen i skyen. Dette betyr i praksis at mobilen din «lærer» seg hvordan du bruker den og optimaliserer den deretter. Grunnen til at dette blir så viktig er at jo mer du blir avhengig av mobilens kunstige intelligens for alt fra anbefalinger til passordminne så er du samtidig mer troende til å bli mer lojal til «din» mobilprodusent.

5. Ansiktsgjenkjenning

Ingen liker å måtte gå rundt å huske et dusin passord for ulike tjenester og nettsteder. Allerede har fingeravtrykkskanning gjort dette lettere for oss, men neste skritt, nemlig ansiktsgjenkjenning ( face recognition) er allerede på full fart inn for å erstatte fingeravtrykket. Selskaper som Huawei, Samsung, Google og Apple har allerede innført denne teknologien helt eller delvis i sine produkter. Men hva om du kunne tyverisikre bilen din med ditt eget ansikt? Vi spår at ansiktsgjenkjenning blir «big business» i 2018.

6. eSIM vil erstatte SIM

eSim (Embedded SIM) er en ny standard SIM-kort som er ment å ligge innebygget i mobilen eller andre digitale apparater. Med dette så er det slutt på å knote med nesten usynlige nanoSIM-kort eller irriterende skarpe mikroSIM. Utrullingen av eSIM frigjør også plass inne i selve mobilen, noe som mobilprodusentene jubler over.

For din del så betyr eSIM at du aldri mer trenger å bytte SIM-kort når du skifter mobil. eSIM er et virtuelt SIM-kort der din informasjon ( telefonnummer, abonnement, kontakter etc.) ligger i selve mobilen. Så ved bytte av f.eks. mobiloperatør så trenger du bare å registrere eSIM' en din hos din nye operatør. Selv om denne teknologien ennå ikke er innført hos teleselskapene her i Norge, så er det noe som ikke krever noen store omstillinger. Registrering, oppdatering og forandringer på eSIM kan enkelt gjøres via en app på mobilen. Vi spår at eSIM vil ha erstattet alle tradisjonelle SIM-kort om bare noen få år. Praktisk for oss som forbrukere er det i alle fall.

