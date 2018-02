10-åringer bælmer energidrikke

Det er trist at noen ungdommer uttaler at de ønsker seg tilbake til nittitallstilstander i Verdal igjen

- Vi vet at høyt inntak av energidrikk på kort tid er farlig, og vi gjør vi ikke nok for å beskytte barn og unge. Produktet er urovekkende lett tilgjengelig i butikker og kiosker, sier fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord i en pressemelding.

Forbrukerrådet mener at både i Sverige og i Norge har barn og ungdom vært innlagt på sykehus med alvorlige helseproblemer som følge av høyt inntak av energidrikk. Kunnskapen om risikoen ved for høyt koffeinntak er rett og slett ikke der, mener Instefjord.

Fakta om energidrikk Fakta om energidrikk Drikker med høyt koffeininnhold var forbudt å selge i vanlig handel i Norge inntil 2009. Høykoffeinholdige produkter var før dette i Norge definert som legemidler.

Alle drikkevarer som inneholder mer enn 15 mg koffein per 100 ml må merkes med en advarsel: «Høyt koffeininnhold. Bør ikke inntas av barn eller gravide eller ammende kvinner».

Energidrikker med høyt innhold av koffein inneholder i gjennomsnitt 32 mg koffein per 100 ml. I tillegg kan de inneholde andre stoffer som er kjemisk sett like koffein, slik som taurin og guarana.

Det finnes produkter på markedet med 55 mg koffein per 100 ml.

Koffeinforgiftning kan ha alvorlige helsemessige konsekvenser, som nyresvikt og hjertestans.

Konsentrasjonsvansker

- I tillegg til bekymringen knyttet til akutt høyt inntak, vet vi at et regelmessig forbruk kan gi både søvnvansker og konsentrasjonsproblemer hos barn og unge. Dette er ikke et produkt som er beregnet for barn og unge og det må vi nå ta konsekvensene av.

Undersøkelser som Forbrukerrådet selv har gjort viser at barn helt ned i 10-årsalderen drikker regelmessig drikkene med høyt sukker - og koffeininnhold.

Inntil 2009 var det i Norge forbudt å selge drikke med koffeininnhold på over 150 mg/l. I 2009 førte nye EU-regler til at forbudet ble opphevet og energidrikke med stoffet taurin og høyere koffeininnhold ble tillatt solgt.

Trine Husøy som er seniorforsker i Folkehelseinstituttet sier til Matkontrollen på TV 2 at mengden energidrikk som barn og unge får i seg er et problem.

- Det er slik at jo mindre kropp du har og jo yngre du er, dess større blir problemene. For 14 åringer vil for eksempel to liter energidrikk være et altfor høyt inntak. Får de i seg denne mengden over kort tid kan de få problemer med helsen, sier Husøy.

Sverige er i gang

I Sverige så har regjeringen nå bedt sine egne helsemyndigheter om å utrede et forslag til aldersgrense for salg av energidrikk. Om dette går gjennom så føyer Sverige seg inn i rekken av land med slike forbud. Av EU-landene så har Litauen og Latvia nå innført 18-års aldersgrense på kjøp av disse produktene.

- I påvente av nødvendig regulering her hjemme, mener Forbrukerrådet at handelen bør vise samfunnsansvar og innføre en selvpålagt aldersgrense ved ikke å selge energidrikk til barn og ungdom under 18 år, sier Instefjord.

Noen norske butikkjeder har allerede på eget initiativ innført aldersgrense på kjøp av energidrikker. Nå ønsker også Forbrukerrådet å diskutere en slik selvpålagt aldersgrense med handelsnæringen.