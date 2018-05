Google gjør store forandringer

Skuffet, lei meg og lettere rystet over at kun fire av 1 100 elever på Strinda ønsket å gå i 17.-mai toget

Google Disk, Google Dokumenter, Google Foto, Gmail, kalender, oversetter, Play, kart og mye, mye mer. Vi blir alle stadig mer avhengige av skylagringstjenester enten det nå er Apples infrastruktur, Microsofts Azure-sky eller noen av de mange andre tjenestetilbyderne.

Men uansett hvilke du foretrekker, så har du sikkert måtte forholde deg til Googles enorme tilbud av sky-tjenester. For det å ha tilgang til både bilder, dokumenter, mail og alt annet på alle plattformer, uavhengig av dine personlige preferanser hva merkevare-lojalitet gjelder, er unektelig ganske så praktisk.

Google One

Natt til 15. mai kom nyheten om at Google gjør forandringer på deler av sine sky-tjenester- i første omgang selve sky-lagringen. Google Disk ( Google Drive på engelsk) skifter navn til Google One og gjør om på abonnementsprisene i samme slengen. Og i motsetning til det som vanlig er når store tekno-selskap gjør slike krumspring, så er det ikke snakk om å øke prisene. Google gjør det motsatte her. Sky-lagring i Google One vil bli billigere enn tidligere.

Google vil i framtiden også åpne for at du kan dele din skylagring med opptil fem familiemedlemmer.

Også til Norge

Vi har ennå ikke fått noen detaljer når Google One lanseres for norske Google-brukere, men erfaring tilsier at når Google først setter i gang med omfattende forandringer i tjenestene, så skjer dette rimelig raskt for alle brukere.

Google One -brukere vil også få oppgraderte kontoer å boltre seg i. Så langt har vi bare de amerikanske prisene, men det skulle forbause oss mye om disse avviker særlig mye fra de som blir tilbudt oss her i Norge.

Nye Google One -priser ( Med forbehold om at de norske prisene følger de amerikanske):

Google One Basic - 15 GB ( fortsatt gratis)

100 GB - 1.99 USD per måned ( 16 NOK)

200 GB - 2.99 USD per måned ( 24 NOK)

2 TB - 9.99 USD per måned ( 80 NOK)

10 TB - 99.99 USD per måned ( 803 NOK)

20 TB - 199.99 USD per måned (1606 NOK)

30 TB - 299.99 USD per måned ( 2400 NOK)

Google-eksperter

Alle som abonnerer på planer, helt ned til 100 GB-abonnentet, får tilgang til Google Expert, et panel av support-medarbeidere ( ikke roboter) som er tilgjengelig via chat, email og telefon 24 timer i døgnet.

Om du vil holde deg oppdatert på den norske utrullingen av Google One så kan du melde deg på nyhetsbrevet og automatiske beskjeder her.