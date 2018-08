Dette er nytt på Vipps

«Jeg kan ikke skyve bort tanken på at det under duken rager en enorm fallos» 5

En ny oppdatering er under utrulling for iOS. Vipps-appen som i dag er den mest brukte eletroniske betalings-appen i Norge har fått en ansiktsløftning i tillegg til en drøss med oppdateringer under panseret.

- Oppdateringen er i gang med å rulles ut for iOS nå; 1 prosent fikk den nye oppdateringen mandag - og så rulles det ut suksessivt, forteller Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef for Vipps, til dinside.no.

Det første du legger merke til i den ny versjonen av Vipps er at den har blitt betraktelig mer brukervennlig. Grunnen til at appen har blitt «ny» er fordi DNB ( som er den største aksjonæren) og de øvrige aksjonærne ønsker et utgangspunkt for videre produktutvikling (og helt sikker for å stå bedre rustet mot Apple Pay og andre utenlanske konkurrenter, journ. komm).

Elisabeth Barrie i Vipps sier at den "nye" Vipps skal kunne brukes i langt flere betalingssituasjoner i tiden framover enn hva som har vært vanlig så langt.

I første omgang er det iOS-brukere som vil kunne bruke den ny appen ( men da MÅ du ha oppgradert til nyeste versjon av operasjonssystemet). Android-versjonen ligger klar og vil rulles ut om kort tid. Er du utålmodig så kan du bruke beta-versjonen av Android-appen med nøyaktig samme funksjonalitet som iOS-versjonen.

I løpet av året vil det også komme en «Vipps for barn», en egen app som er en forenklet versjon av Vipps. Denne versjonen vil gjelde for de under 15 år.

Her er noen av de nye funksjonene i «nye» Vipps:

- Enklere å oppette og redigere profil

- Enklere å se forskjell på en melding og en transaksjon. Det skal ikke lenger være noen tvil om at du har mottatt penger.

- Enklere for synshemmede å bruke Vipps pga. en bedre støtte for voiceover.

- Raskere i bruk

- Enklere å legge til nye kort

- Du kan nå blokkere og rapportere brukere