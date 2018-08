Drikkeflasker for barn lekker farlige kjemikalier

Salmar tjente 150 kroner per laks

Saken oppdateres.

I en fersk test utført av forbrukerrrådet avdekkes det en rekke kjemiske forbindelser som kan medføre helserisiko for barn. Aller verst kommer drikkeflasken Hello Kitty fra Toys R Us ut.

Drikkeflasken som har den populære Hello Kitty -logoen inneholder og lekker giftstoffer som ftalater, bisfenol A, flammehemmere og bly, opplyser Forbrukerrådet.

- Det er beklagelig at Hello Kitty-drikkeflasken fra Sanrio, som blant annet selges av Toys R Us, lekker giftstoffer, sier Forbrukerrådets fagdirektør Gunstein Instefjord.

- Dette liker vi dårlig

- ­Selv om nivåene er lave, hadde vi håpet at produkter rettet mot barn kom bedre ut. Vi liker dårlig at flasken på jumboplass kommer fra en produsent som produserer en rekke flasker med motiv for barn.

Forbrukerrådet opplyser at plastproduktene som de fleste slike flasker er laget av kan potensielt inneholde tusenvis av ulike kjemiske forbindelser. Det er i alt 11 flasker som er testet av Forbrukerrådet og kun to av disse får godkjente smilefjes. Disse er IKEA-flasken og Sistema Square -flasken fra Coop Obs.

De øvrige er:

Aqua drikkeflaske fra Nille

Rosti pop-up fra Jernia

Casall Waterbottle fra XXL

Vannflaske sport fra Clas Ohlson

Nike Sport Perfect Pink fra G-sport

Termoflaske fra Biltema

Drikkeflaske med sugehette fra Europris

Drikkeflaske fra Rusta.

Alle disse får gult smilefjes fra Forbrukerrådet, noe som betyr at de alle ligger under gjeldende grenseverdier for skadelige stoffer. Det som Forbrukerrådet ser på med bekymring er at disse flaskene sammen med andre lignende produkter kan bidra til en eksponering av kjemikaler som kan medføre helsefare.

Goodbye Kitty

Hello Kitty -flasken fra Toys R Us derimot, får bunnscore. Dette er hva Forbrukerrådet skriver om Hello Kitty -flasken:

«Inneholder MCCP, alkylfenoler, UV-stoffer, bisfenoler, ftalater, fosfororganiske og bromerte flammehemmere og bly. Totalt 23 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med en samlet konsentrasjon på 6,2 mikrogram/liter. Spor av 8 regulerte stoff (Octylphenol monoethoxilate, nonylphenol monoethoxylate, BPA, DiBP, DBP, BBP, TCEP og bly).»

– Produkter som barna våre bruker hver eneste dag, bør inneholde minst mulig skadelige kjemikaler. Vår test viser at det fint går an å lage plastflasker så godt som uten problematiske stoffer, sier Instefjord.

Les hele testen på Forbrukerrådets sider her.