Coop advarer mot svindel – kunder får SMS med tilbud om gave

Saken oppdateres.

Oddrun Lian var nylig på handletur på Obs City Syd. Coop markerer i disse dager sitt 50-årsjubileum, og butikken var full av plakater om 50-årsdagen. Samtidig fikk Lian en SMS i innboksen.

Fristet med 50-årsgave

- Navnet mitt sto der, og at jeg skulle få premie i og med at det var 50-årsjubileum. Det sto også et herrenavn og et damenavn under navnet mitt, forteller Lian til Adresseavisen.

Hun ble oppfordret til å trykke på en lenke i meldingen for å få premien. Da gikk Lian til butikkens informasjonsskranke, som bekreftet at meldingen ikke var fra Coop.

Hun ringte også hovedkontoret.

- Hovedkontoret sa at de aldri sendte ut slike sms-er, og det er slike ting kundene burde vite, mener Lian, som slettet meldingen uten å trykke videre på lenken.

- Vil aldri be om slik informasjon

Coop Norge advarer på sine hjemmesider mot flere svindelforsøk som pågår i butikkjedens navn for tiden.

- Det er dessverre slik at enkelte useriøse aktører misbruker Coops gode navn og rykte for å få folk til å tro at vi står bak eller samarbeider med dem om undersøkelser, konkurranser eller lignende. I disse svindelmeldingene bes man ofte om å eksempelvis oppgi kort- og kontoinformasjon, skriver Coop.

De forsikrer om at Coop aldri vil be om slik informasjon over e-post eller SMS. De ber folk som har mottatt en slik melding, om å slette meldingen og om å ikke trykke på noen av lenkene i meldingen.

- Noen blir dessverre lurt

- I løpet av august og september har vi fått om lag 600 henvendelser om svindel på Facebook-siden vår, sier pressekontakt Silje Alisøy i Coop til Adresseavisen.

De har hatt en topp i det siste, og det skjer også gjerne et oppsving ved juleferien og sommerferien.

- Meldingene går ofte ut på at du har vunnet en premie, gjerne i konkurranser du aldri har deltatt i. Eller at dine poeng utgår snart. Men Coop har jo ikke noe poengsystem, og utbyttet ditt står trygt på kontoen, sier hun.

- Har dere fått melding om at noen er lurt?

- De fleste har skjønt at dette er svindel, enten på grunn av dårlig norsk eller at meldingene sendes fra utenlandske e-postadresser. Men det er dessverre noen som er blitt lurt, og har gitt fra seg kortinformasjon. Vi råder dem til å sperre kortet og politianmelde saken, sier Alisøy.

Svindelforsøkene kommer både i form av meldinger som Lian fikk, eller forkledd som en markedsundersøkelse.

Coop opplyser at de politianmelder sakene fortløpende, og prøver å kartlegge bakmennene.

- Våre jurister jobber aktivt med å få stoppet disse useriøse aktørene, men dette er en vanskelig oppgave da disse ofte er utenlandske og det stadig kommer nye aktører på banen, skriver Coop i meldingen til kundene.

