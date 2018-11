Slår hull på myten om bjørkeved

Slik jobber arrangøren for å forhindre juks under sjakk-VM

Så lenge vi kan huskes så har mantraet vært å fyre med bjørkeved. For den gir den beste varmen, ikke sant?

Nei, dette stemmer ikke, sier Øyvind Stranna Larsen, fagsjef i Norsk Ved.

Til nettavisen dinside.no forteller Larsen at dette med bjørk har med at treslaget er så utbredt i Norge at tilgangen har gjort at vi bruker denne mest.

Gode fyringstips Kilde: Norsk ved Bruk tørr ved som har under 20 % fuktighet

Fyr med god trekk i ovnen, særlig under opptenning og påfylling av ved

Tilpass mengden med ved til varmebehovet

Ikke fyll ovnen om kvelden og sett ned trekken. Det øker faren for pipebrann og utslipp av partikler

Brenn aldri trykkimpregnerte materialer, plast eller sponplater fordi de inneholder giftige gasser

Nye reintbrennende ovner utnytter veden bedre og gir mindre utslipp

- Ask, eik og bøk er tresorter med høyere brennverdi enn bjørk, sier Larsen.

- Men disse har vi ikke så mye av og derfor blir de heller ikke brukt i like stor grad som brensel.

Godt, men ikke best

Bjørk er et godt treslag med tanke på vekt i forhold til energiutnyttelse, forklarer Larsen. Og følgelig så er nærmere 80 prosent av vedsalg i sekk eller på pall bjørkeved.

Sjekk om veden er tørr

Et tilbakevendende problem for oss som fyrer med ved er treets fuktighet. Du får langt mindre energi (altså varme) ut av en fuktig kubbe i forhold til en som er tørr. Dette fordi om kubben er for fuktig så vil energien fra kubben brukes til å fordampe fuktigheten framfor å gi varme i stuen din.

Ved bør helst ikke ha over 20 prosent fuktighet. Hvis du vil ha ordentlig tørr ved, enten du kjøper hos en større forhandler eller hos en lokal leverandør, kan du måle med en fuktmåler.

Velg eik

Svein Roåsen ved Avigo Birkeland er enig med Larsens synspunkt på bjørkeved.

- Eika er en seig tresort og gir mer varme enn bjørk, sier han til Adresseavisen.

Likevel er bjørk mest populær. Han mener det henger sammen med at bjørk er lettere å fyre opp enn eik, og at mange synes den er finere å ha liggende fremme.