Har undersøkt våtservietter med høyt bakterieinnhold

Saken oppdateres.

Produsenten Essity trakk denne uka tilbake våtserviettene Libero Touch Wet Wipes. Årsaken var at bakterieinnholdet var for høyt i serviettene. Forbrukere ble oppfordret til å ikke bruke serviettene, og butikkene til å destruere dem.

- Normalt ikke sykdomsfremkallende

Nå har analyseresultatene kommet. De viser at det er lav risiko for negative helseeffekter, skriver produsenten i en pressemelding.

De skriver at en våtserviett aldri er fri for bakterier, men at det ikke skal være for høye nivåer.

- Bakteriene vi har funnet, er normalt ikke sykdomsfremkallende bakterier. I enkelte tilfeller og hvis personen har nedsatt immunforsvar eller kroniske lungesykdommer, for eksempel cystisk fibrose, kan de imidlertid forårsake infeksjoner. Ved usikkerhet ber vi deg kontakte lege, skriver de videre.

Bakteriene som er funnet, er Staphyllococcus pasteuri og Burkholderia tropica. Staphyllococcus pasteuri finnet vanligvis på huden, og Burkholderia tropica i vannsystemer, dusjslanger, rør og lignende.

Forbrukere oppfordres fortsatt til å ikke bruke våtserviettene.

- Jeg beklager svært mye om vi har skapt bekymring. Det er ingenting som er viktigere enn helsen og sikkerheten til barna våre. Vi tar ingen sjanser og valgte derfor å tilbakekalle våtserviettene med en gang det ble oppdaget. Vi har stoppet all produksjon og vil sette inn alle nødvendige tiltak for å sikre at dette ikke vil skje igjen, sier Jennie Andersson, ansvarlig for produktsikkerhet for Libero hos Essity.

