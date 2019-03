Nybakte foreldre? Det kan ta seks år før dere får nattesøvnen tilbake.

Saken oppdateres.

Enhvert svangerskap burde komme med en advarsel: Herfra kan du bare glemme å sove åtte timer hver natt.

Kanskje ikke en opplysning som kommer som en overraskelse, men selv om dette er kjente toner så har det blitt forsket lite på nybakte foreldres søvnmønster. Det har nå en gruppe forskere ved University of Warwick gjort noe med.

Seks år

I forskningsrapporten «Long-term effects of pregnancy and childbirth on sleep satisfaction and duration of first-time and experienced mothers and fathers», kommer det nemlig frem at søvnunderskuddet hos småbarnsforeldre vedvarer så lenge som seks år etter det første barnets ankomst. Om foreldrene får flere barn før de første seks år er gått så forlenges denne perioden tilsvarende.

Underskudd

Så lenge som seks år etter at barnet kom til verden, oppga begge foreldrene at de hadde et underskudd på søvn.

Også kvaliteten på søvnen var ikke like god som før de ble foreldre.

Studien tok utgangspunkt i intervjuer med 4600 menn og kvinner som alle fikk barn mellom 2008 og 2015.

– Selv om det å få barn er den største kilden til glede for de fleste foreldre, er det mulig at de økte kravene og ansvaret som følger med rollen som foreldre, fører til at søvnen forkortes og at søvnkvalitet svekkes så lenge som i seks år etter fødselen til det første barnet, sier forsker Sakari Lemola ved institutt for psykologi ved universitetet i Warwick.