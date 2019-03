- Vi er nødt til å sikre at elbil kan brukes av alle over hele landet, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til adressa.no på bakgrunn av Norsk elbilforenings oversikt over framtidig ladebehov basert på hvert fylke fram mot 2025. Der kom det fram at Trøndelag er et av de fylkene som er kommet bakpå når det gjelder framtidig ladebehov for elbiler.