Det er ikke alltid like enkelt å ha en oversikt over hva du har rett på som reisende. Ikke minst gjelder dette når du tar fly. En rekke forskjellige selskaper byr på en lik lang rekke regler og prosedyrer for klaging. Noen tar aldri telefonen, andre igjen henviser deg til en nettside der svaret på nettopp ditt spørsmål ikke er å finne.