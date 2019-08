En fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at nesten ingen nordmenn vet sine rettigheter når toget står, er forsinket eller kanselert. Der de fleste av oss vet at vi har krave på en eller annen form for økonomisk kompensasjon, så vet de fleste av oss fint lite om det samme når det gjelder Vy og togtrafikk.