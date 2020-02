Fra 31. januar og til 9. februar viste NRK et sakte-TV program som ble en øyeblikkelig suksess for statskanalen. Sendingen viste Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Spitsbergens ferd rundt Svalbard, en TV-sending som varte i 9 døgn, eller 13319 minutter. Sendingen markerte Svalbardtraktaten som ble inngått i Paris 9. februar 1920, en traktat som ga Norge suverenitet over Svalbard.