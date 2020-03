- Vask klærne på 60 grader

Saken oppdateres.

Koronasmitte kan også overføres via tøy.

Ingun Grimstad Klepp som er forsker ved det norske SIFO (Forbruksforskningsinstituttet ) sier i en sak fra OsloMet publisert på forskning.no at nå er tiden inne til å skru opp temperaturen på klesvasken.

- Husk at skittentøy er nettopp det: skittent. Det betyr grundig vask av hendene, sier Klepp.

- Et helt sentralt prinsipp for at hindre smitte er at holde det rene og det skitne tøyet adskilt.

Legg vasketøyet direkte i vaskemaskinen uansett om du her helt sikker på at det ikke har vært i kontakt med smitte.





Her er SIFOs råd om klesvask i koronaens tidsalder

Vask ved minimum 60 grader.

Koronaviruset er svært resistent. 60 grader bør være minimum. En ekstra runde med kun skyll kan også være med på å beskytte litt ekstra. Det samme med en runde i tørketrommelen.Og om du i tillegg har tid til å ta en omgang med strykejernet så er dette et pluss.

- Varm damp gjør faktisk tøyet enda renere, sier Klepp. - Å bruke ekstra mye vaskepulver gir ikke en renere vask.

Hold rene og skitne tekstiler helt adskilt

Her bør du være oppmerksom på alt som skittentøyet ditt har vært i kontakt med. Dette gjelder gulv, bord, hender, skittetøykurven og alt annet som vi har en tendens å slenge skitne klær på.

- Husk spesielt på å vaske hendene etter å ha håndtert skittentøy, sier Klepp.

Om en person i husstanden er syk så må aldri denne personens klær vaskes sammen med friske personers klær. Det samme når du bretter og legger klærne tilbake i skapet. Klær som tilhører en person som er syk må holdes adskilt fra alle andre klær.

Skift klær med en gang du kommer hjem

Kanskje har du vært på jobb, sittet på bussen eller vært i butikken. Ta av deg klærne når du kommer hjem og behandle disse som skitne. SIFO advarer mot å sette seg i sofaen på stua med de samme klærne du hadde på deg da du kom inn døra.

Hvordan desinfisere ull

Ull tåler ikke 60 grader. Heller ikke 60 grader. Om du har ulltøy som trenger å desinfiseres så anbefaler SIFO at du bruker en stor kasserolle med vann som du varmer nesten til kokepunktet før du legger tøyet i. Her skal ulltøyet ligge i ti minutter.

- Bruk rikelig med vann, men ikke rør rundt. Lat som om det er torsk du tilbereder.

Bruker du hansker når du behandler skittentøyet ditt så skal disse vaskes (alene) på 95 grader i vaskemaskinen. Bruker du engangshansker går disse rett i søpla..