Smittestopp-appen straks klar

Saken oppdateres.

Det viser tall fra Dagens Medisin.

Men samtidig viser en spørreundersøkelse at 52 prosent av de spurte tror de vil laste ned FHI-appen for smittesporing av SARS-CoV-2-viruset.

- Andel nordmenn som tror de vil laste ned appen er høy og signaliserer generell tillit til helsemyndigheter i koronaepidemien. Samtidig er det nok mange som ikke vet helt hva dette er ennå og fått vurdert eventuelle problemstillinger rundt personopplysninger og sikkerhet, sier Ola Gaute Aas Askheim, seniorrådgiver i Opinion, i en uttalelse fra selskapet.

Oppdatert kode

Simula og FHI har nå innført flere av de anbefalte tiltakene i rapporten fra ekspertgruppen som skulle gå gjennom den nye appen Smittestopp.

- FHI mener at gjennom de gjennomførte eller planlagte oppdateringene av koden, sammen med andre tiltak som er gjennomført for å ta ned risiko, gjør det forsvarlig å lansere appen Smittestopp når tiden er inne for dette, sier fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen fra FHI i en fersk pressemelding.

Ekspertgruppe

En ekspertgruppe ble oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet 4. april. Denne gruppen fikk tilgang til kildekoden 5. april og har hatt løpende møter med prosjektgruppen og medlemmer fra både Simula, som utvikler appen, og Folkehelseinstituttet de påfølgende dagene.

Folkehelseinstituttet mottok rapporten fra ekspertgruppen den 9. april og appen gjøres nå klar for lansering.

Appen er gratis og det er opp til hver enkelt om man velger å laste den ned. Appen blir tilgjengelig både for Apple og Android-systemer.