Blå drager invaderer Texas

Staten Texas er ikke den første du assosierer med farlige sjøskapninger. Men i løpet av de siste ukene har det blitt funnet en rekke av disse skapningene som kalles for blå drager (Blue Dragons) langs kysten fra Galveston i vest til Brownsville i øst.

Spiser portugisiske krigsskip

Disse knøttsmå sjødyrene som går under navnet Glaucus atlanticus er som navnet sier blå - helt blå. Og ikke nok med det, de sprer også skrekk blandt både mennesker og andre skapninger i sjøen. Blå drager har nemlig en gift som gjør at de kan gjøre skade på selv de fryktinngygdende portugisiske krigsskip (en manet som kan bli 30 cm lang og har tentakler som kan bli opp mot 10 meter lange). Om et menneske blir brent av en blå drage så er ofte smerten verre enn å bli brent av et portugisisk krigsskip.

Sjelden å finne på land

Blå drager er sjelden å se på land. Som oftest er de å finne dypt på havet enten i atlanterhavet, stillehavet eller i det indiske hav. Men den 2. mai i år ble det oppdaget flere blå drager ved Padre Island National Seashore i Texas hvor de først ble oppdaget av en syv år gammel gutt, skriver The New Daily og CNN.

Blå drager har blitt rapportert sett ved østkysten av Australia,men å finne disse dyrene på stranden i Texas betraktes nå som usedvanlig sjeldent.

- Blå drager lar seg bare flyte med strømmen og når de kommer over portugisiske krigsskip så begynner de å spise, sier manet-ekspert Lisa-Ann Gershwin til abc.net.