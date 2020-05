Avviser kunder hver dag

Mange trykket for hardt på gasspedalen i Marienborgtunnelen - der sto politiet

Saken oppdateres.

Statens vegvesen må daglig avvise kunder som møter opp på trafikkstasjonene uten å ha bestilt time.

Til tross for at landets trafikkstasjoner kun er åpne med forhåndsbestilt time, er det likevel mange som håper at lykken står dem bi. Det gjør den ikke.

- Det stjeler tid både fra oss og kundene

- Vi ønsker at de som har et ærend på trafikkstasjonen unngår bomtur, det stjeler tid fra både kunder og ansatte. Mange er vant til å bare kunne stikke innom, men vi har ikke drop-in. Selv om du bare skal hente et skilt må du bestille time på forhånd, sier Frode Børstad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Du må bestille time online

På vegvesen.no kan du bestille time for teoriprøve, fornyelse og innbytte av førerkort, registrering av kjøretøy og skilt, det vil si alt du kan ordne i skranken på trafikkstasjonen.

Kjøretøykontroll bestiller du som vanlig via vegvesen.no/dinside

Husk at det er trafikkskolene som bestiller oppkjøringene og ikke du som privatperson eller elev.