Vet du hva strømmen koster? Det gjør nesten ingen andre heller

En fersk landsomspennende rapport fra Forbrukerrådet viser at de færreste av oss egentlig vet hvor mye vi betaler for strømmen vi bruker. Basert på en fersk rapport som heter «Kunnskap om pris i strømmarkedet» etterlyser nå Forbrukerrådet strømpriser som forteller forbrukerne hva strømmen egentlig koster. For strømprisene er for de fleste av oss nesten umulig å forstå.