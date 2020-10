Strengere straff for å jukse på teoriprøven

Her tar han første spadetak for nybrua på Sluppen

Saken oppdateres.

- Vår mål er at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken. Vi jobber derfor aktivt for å avsløre juks, sier Frode Børstad i Statens vegvesen.

Vegvesent kan opplyse om at så langt i år har tre personer fått syv og ni måneders karantene for juks. Karantene i dette tilfellet betyr altså at dette er tidsrommet de må vente for å få en ny sjanse til å bestå teorien.

Teoretiske kunnskaper er et «must»

- Vi vil hindre at sjåfører med potensielt svært dårlige teoretiske kunnskaper slipper til å trafikken, sier Børstad.

Den kandidaten som fikk ni måneders karantenetid ble tatt i å gjennomføre prøven men en skjult ørepropp.

- Denne saken viser at Statens vegvesen reagerer strengt selv om kandidaten faktisk ikke har gjennomført juks, så lenge vi kan påvise forsøk på juks, sier Børstad.

La mobilen ligge igjen hjemme

I tilfellene med syv måneder så gjelder det kandidater som har tatt med seg mobiler inn i prøvelokalet.

- Bare det å ta med seg mobil inn i prøvelokalet kan gi 7 måneders karantene, sier Børstad.

Strengere regler ble innført i januar

Fram til årsskiftet 2019 - 2020 ble juks behandlet som stryk og man fikk en karantenetid på to uker. Nå kan karantenetiden variere fra tre til 12 måneder. Varigheten på karantenetiden blir vurdert ut ifra alvorlighetsgraden.

Eksempel på alvorlig juks er bruk av elektroniske hjelpemidler for å få hjelp under prøven, at prøven gjennomføres av en annen enn kandidaten, eller at vedkommende filmer og tar bilder av prøven til senere bruk.