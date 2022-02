Du verden, Huawei! Går denne smartklokken på strøm i det hele tatt?

Saken oppdateres.

Huawei Watch GT3

Smartklokke / treningsklokke





I oktober 2021 testet vi Huaweis smartklokke Watch 3 Pro og trillet terningkast fem. Vi konkluderte med at den var en veldig god trenings- og helsedataklokke, med en strålende skjerm, vanntett og med et evigvarende batteri. Men også at klokken hadde et elendig utvalg av apper (på grunn av utestengelsen fra Googles digitale økosystem), at den var veldig stor og tung på håndleddet for de av oss som ikke er utstyrt med tømmerstokkbrede håndledd fra naturens side.

Det siste gjelder delvis også Watch GT3, men selv om også denne klokken er stor, føles den mer behagelig og mindre tung å bære. Og mens vi nå er inne på sammenligninger. Om Watch 3 Pro skrev vi følgende: «Batteritiden på klokken er som en gudegave. Den går rett og slett i en liten evighet før den trenger en ny runde på laderen».

Det samme gjelder også for Watch GT3, men her kan du gange denne «lille evigheten» med 100. Vi har aldri testet eller opplevd et teknologiprodukt som til de grader bare går og går uten å måtte lades. Det er nesten så en glemmer at klokken har et batteri som til tider trenger en liten boost. Og når du først legger klokken på den medfølgende ladebrikken, tar det ikke mange minutter før den er «good to go» igjen. Om bare dagens smarttelefoner hadde vært utstyrt med samme type batteriteknologi.

Et digital smykke

Huawei Watch GT3 er ikke i utgangspunktet en treningsklokke. Dette er et digitalt armbåndsur med treningsfunksjoner. Et klokkesmykke, om du vil. Men når det nå først er sagt, er de trenings- og helsefunksjonene som følger med i Huawei-suiten minst like gode som de du finner på smartklokker som er laget hovedsaklig for trening. Det du må klare det uten er selvsagt alle Google-appene. Huawei Health-appen som må lastes ned og installeres fungerer sømløst med mobilen din. Det gjør også alle de andre appene du har. Å få alle beskjeder på klokken (også SnapChat) er bemerkelsesverdig mer hendig enn å måtte ta opp telefonen fra lommen hver gang noe skjer.

Watch GT3 har også en usedvanlig responsiv skjerm. En teknologi som vi kjenner igjen fra de mange Huawei-mobilene vi har testet opp gjennom årene. Skjermen har en silkemyk følelse, og trenger bare så vidt å strykes florlett før den reagerer.

«Smart» stållenke

La oss snakke litt om stållenken som følger med (om du velger Elite Edition, Ca, pris Kr. 3500.-). Ingen klokker passer alle håndledd. Og som oftest er det et pirkearbeide uten sidestykke å få fjernet eller tilpasset stållenker med alle sine bittesmå elementer. På Watch GT3 var dette som en drøm. Ut fra esken var klokken altfor stor til undertegnedes heller smale håndledd, men hver eneste lille «stolpe» i lenken er utstyrt med en mikroskopisk lås som du bare flipper ned med en fingernegl. Deretter er det bare å tilpasse klokken den omkretsen du måtte ha på håndleddet ditt. Elegant og smart.

Byggekvalitet og personlig tilpasning

En annen hyggelig detalj med GT3 er hvor mange forskjellige «klokker» du kan ha på startskjermen. I motsetning til mange andre slike smartklokker, byr GT3 på et overflødighetshorn av tilpasninger, farger, personaliserte skjermbilder og mye annet.

Byggkvaliteten er solid. Og måten glasset i skjermen sømløst går over i bezelringen som skrår ned mot sidene gir en elegant inntrykk. Når det er sagt så virker «rulleknappen» på siden av klokken som litt for stor i forhold til designet forøvrig. Flisespikkeri, kanskje, men den skiller seg unektelig ut fra et design der alt annet harmonerer. Skjermen har forøvrig heller ingen «ramme» på samme måte som enkelt smartmobiler som skrår innover mot sidene. Dette gjør at fingrene dine aldri henger seg opp i kantene, eller at en tråd fra en genser eller skjorte tilfeldigvis fester seg og blir hengene fast.

Skjermen er på 1.43 timmer (AMOLED) og oppløsningen er på 466x466 piksler.

Mangler ingenting som treningsklokke

Det er også et godt utvalg av treningsprogrammer å velge i, og alle disse fungerer tilfredsstillende. Vi har ikke hatt tid til å teste alle, men noe av det som begeistret mest var de mange målefunksjonene. Her finner du alt fra hudtemperatur til oksygenmetning i blodet. Men den som vi likte aller best var den som forteller deg hvor godt du sover om natten. Nå krever jo dette at du faktisk har klokken på deg når du sover, noe som de færreste kommer til å gjøre (med tanke på størrelsen på klokken), men det er en morsom (og nyttig) funksjon.

Ut fra esken har Huawei Watch GT3 hele 24 apper, de fleste av disse er det ingen grunn til å skifte ut. Men som nevnt du finner også en drøss andre i Huaweis nettbutikk. Ingen av de du finner der er nødvendigvis bedre enn de som kommer ferdiginnstallert på klokken fra fabrikken.

Bærre lekkert!

Summa summarum: Huawei Watch GT3 framstår som en hybrid-klokke, der smykke- og smartklokkefunksjonen ser ut til å være prioritert framfor sportsbiten. Designmessig er GT3 en av de lekreste smartklokkene vi har testet.

Byggekvaliteten er bunnsolid, og batterilevetide er, som sagt, av en annen verden. Hadde vi ikke vist bedre ville vi sagt at GT3 går på luft og kjærlighet.

Den mangler riktignok støtte for Wifi, LTE (4G høyhastighets-telekommunikasjon) og NFC (trådløs overføring ved fysisk kontakt), men om du er OK med å gi avkall på dette, er Watch GT3 en fantastisk smartklokke, prisen tatt i betraktning.

Om Watch GT3 hadde hatt støtte for Wifi, LTE, NFC, samt en litt mer nøyaktig GPS, ville sekseren på terningen vært sikret. Slik det er nå nå den nesten opp tid, men bare nesten altså. Men for å si det med Olaf Sand, Watch GT3 e bærre lekker!