Skal gå to uker alene i trøndersk villmark

Han har lekt med tanken i 25 år, men aldri våget å ta steget. Nå skal Petter Rasmus, for Adressa-leserne best kjent som RBK-journalist og kommentator, legge ut på sitt livs tur.

De to første ukene i august legger 47-åringen ut på sin helt egen variant av hytte-til-hytte tur. Med utgangspunkt i elgjakthytta i Follafoss, skal han gå gjennom villmarka i Steinkjer, Overhalla, Grong og Lierne.

Bra timing

Målet er rypejakthytta ved Storflyen i Havdalen, noen få kilometer fra svenskegrensa i Lierne.

– Etter å ha jobbet med Rosenborg i 20 år, tror sikkert mange at alt handler om fotball for min del. Men jakt, fiske og friluftsliv er jo min egentlige lidenskap. Jeg har drømt om å legge ut på en slik tur så lenge jeg kan huske. Etter 15 måneder med korona og hjemmekontor, kunne egentlig ikke timingen for denne turen blitt bedre, sier han.

Turen starter mandag 2. august.

– Litt av poenget med å gå nettopp denne ruta, er å vise frem en del av Trøndelag som kanskje ikke er så kjent. Jeg føler på mange måter at terrenget øst for E6 er gjennomdokumentert, mens vestsiden er litt mer «en svart flekk på kartet».

Ønsker tips og innspill

Resultatet publiseres som en web-TV serie med sju episoder på adressa.no i slutten av september.

Selv om mye av ruta er lagt, ønsker han gjerne innspill på hva han kan oppleve underveis.

Fem av tipsene belønnes med en eksklusiv VillmarksPetter caps.

– Jeg har vært mye ute, og er en forholdsvis erfaren friluftsmann. Men jeg har aldri vært ute alene i 14 dager i strekk. Det er klart jeg er spent. Det er jo litt av vitsen også – å legge lista såpass høyt at det ikke er selvsagt at jeg klarer det. Foruten den relativt lange distansen, så er det vel egentlig dritvær jeg er mest bekymret for. Når både teltet og soveposen er klissvåt, hva gjør jeg da?

Drømmer om bjørnemøte

Ruta er lagt opp med dagsetapper på om lag to mil.

Underveis har han lagt opp til to depot med nye batterier, powerbanker og mat. Rasmus skal filme alt selv.

– Den helt store drømmen hadde vært å få bjørn på tape. Jeg skal jo gå inn Nesådalen, og er det et sted i Norge hvor sjansen for et bjørnemøte er stor, er det nettopp her. Jeg har fått ferske rapporter om en binne med to unger i det området. Det hadde vært helt rått å fått et glimt av disse.