Vogntog i grøfta på E6

Saken oppdateres.

Politiet melder om et vogntog som har kjørt utfor veien i nordenden Snåsavatnet på E6.

Vegtrafikksentralen opplyser om at hendelsen skal ha skjedd en kilometer sør for Vegset.

- Vi har fått melding om at et vogntog har kjørt i grøfta mot en bergvegg, sier operasjonsleder Bernt Tiller i politiet i Trøndelag.

#Snåsa - melding om polsk vogntog som har kjørt utfor veien i nordenden Snåsavatnet på E6. Nødetater på tur til stedet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) January 23, 2018

Bilbergning er rekvirert, og politiet hadde klokken 19.10 ikke nådd frem til stedet.

- Kjøretøyet står i grøfta, men vi får meldinger at det er folk i veibanen, så det kan virke som at heldelsen skaper en situasjon som er til hinder for trafikken, sier Tiller.

Senere tvitrer politiet at det ikke er snakk om personskade. Bilen ligger mot bergveggen og det er fri ferdsel forbi ulykkesstedet.

Klokken 19.53 tvitrer Vegtrafikksentralen at det vil bli redusert fremkommelighet på grunn av bilbergning. Veien kan bli stengt i korte perioder.