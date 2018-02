Ny natt under - 30 grader i Trøndelag

Her er gjestenes hotellfavoritter i Trondheim

Saken oppdateres.

Med - 32,7 grader registrerte Røros for andre natt på rad den laveste temperaturen i landsdelen hittil i vinter.

Lørdag ble det målt - 30,8 grader.

Første gang to netter på rad under - 30 siden 2011

Det er første gang siden 2011 at det er registrert to døgn på rad under - 30 grader i Bergstaden.

For sju år siden ble det målt - 34,5 grader 12. februar og - 35,9 grader dagen og - 31,7 grader 19. februar og - 32,6 grader 20. februar.

Sølendet var nest kaldest i Trøndelag natt til søndag med - 25,4 grader, mens Meråker - Vardetun målte - 20,0 grader.

I Trondheim var Sverresborg kaldest med - 16,6 grader.

Voldsomt temperaturhopp søndag

Etter tre dager på rad med ekstra lave temperaturer, stiger temperaturen betydelig i løpet av dagen søndag.

Flere steder vil det bli mer enn ti grader mildere om kvelden enn det var i morgentimene.

Det er også mulighet for enkelte lette snøbyger.

Mildere neste uke

I neste uke blir det kuldegrader det meste av døgnet de fleste steder, men det vil ikke bli like kaldt som det har vært i helgen.'

Enkelte netter kan det bli rundt ti kuldegrader i lavlandet og 20 minusgrader i indre strøk.

På dagtid vil temperaturen ligger rundt 0 grader i lavlandet defleste dager.

Vinterens laveste temperatur i Trøndelag søndag

Røros - 32,7 grader

Meråker - Vardetun - 20,0

Kaldest i Trøndelag søndag

1. Røros - 32,7 grader

2. Sølendet - 25,4

3. Meråker - Vardetun - 20,0

4. Gartland - 18,4

Namsskogan - 18,4

6. Nordli - Holand - 17,8

7. Kotsøy - 17,7

8. Orkdal - Thamshavn - 17,1

9. Sverresborg - 16,6

10. Selbu - 16,5

Kaldest i landet søndag

1. Folldal - Fredheim - 36,8 grader

2. Cuovddatmohkki - 36,5

3. Tynset - 36,3

4. Karasjok - Markannjarga - 35,9

5. Leirflaten - 35,0

6. Drevsjø - 34,3

7. Suolovuopmi - Lulit - 33,8

8. Røros - 32,7

9. Hemsedal - 31,8

10. Dagali lufthavn - 31,6

Kaldest i Trøndelag i vinter pr. 4. februar

1. Røros - 32,7 grader 4. februar

2. Røros - 30,8 grader 3. februar

3. Røros - 30,7 23. januar

4. Røros - 30,4 22. januar

5. Røros – 28,8 grader 11. desember

6. Røros - 28,3 10. januar

7. Røros – 27,7 10. desember

8. Røros - 27,7 14. januar

9. Sølendet - 27,5 22. januar

10. Røros - 26,0 21. januar

Kilde: eklima.met.no

Billedtekst: Røros målte med - 32,7 grader søndag den andre dagen på rad under - 30 grader.