Anne-Marits hjem i Pyeongchang har ikke vindu

Skipresidenten bruker all sin energi på et annet mesterskap

Jeg har sett presset. De voksne er nødt til å forstå at verden er et tøffere sted nå

Fem gode tips for å ta vare på et avstandsforhold

Et sjansespill av den norske lagledelsen

Her gir Bjørndalen kona sølvkysset: - Det er helt rått

Fem gode tips for å ta vare på et avstandsforhold

New Articles

Israel bombet Gazastripen etter at soldater ble såret av bombefelle

Saken oppdateres.

Jeg hviler beina på en stol og blikket på en flatskjerm. Det er ingen vinduer her. Men ute er det blitt mørkt for mange timer siden, og siden jeg bor i førsteetasje er det ikke mye utsikt jeg går glipp av.

Jeg er gjest i OL-byen og lurer på hvordan interiørarkitekten som fikk oppdraget med å innrede medielandsbyen må ha tenkt. Å innfri den personlige smaken til tusenvis av gjester fra hele verden er selvsagt umulig. Så hvordan får man gjester som har jetlag, ikke skjønner koreansk og skal jobbe lange dager i tre uker til å trives?

OL-arrangøren har heldigvis forstått at det fins noen grenseløse gjesteregler:

1. Gjester som skal overnatte i flere dager trenger ei god seng å sove i.

2. Gjester som skal jobbe lange dager må ha tilgang på en god frokost.

3. Det må alltid være nok varmtvann i dusjen.

Et treningsrom i nærheten er en fin bonus. Da tilgir jeg en vond sofa og et vindfang uten mulighet til å henge fra seg det lasset med vinterklær som trengs for å holde vinterkulda ute. Jeg overlever varmekabler på soverommet og kalde gulvfliser på badet.

Og det viktigste for at en gjest skal trives handler jo egentlig ikke om interiør.

Som vert kommer du langt med et ekte smil. Selv en stresset gjest fra Norge må kapitulere når den frivillige som skal hjelpe meg ikke skjønner engelsk, med likevel peker bestemt i en retning med verdens største smil om munnen.

Han peker selvsagt feil vei, og jeg kommer meg ikke på riktig buss.

Det er surt, men jeg må vel ta det som en OL-vert: Med et stort smil.