Leila Bayat får trolig bli i Norge likevel

Men utlendingsnemnda (UNE) gjør ingen innrømmelser om å ha sendt henne tilbake til pisking i Iran, melder TV2.

Advokatfullmektig Runar Ugelstad kaller onsdagens vedtak en halv seier.

- De har slettet utvisningen, og tillater at Leila kan søke familiegjenforening med sønnen sin fra Norge, noe som er svært uvanlig, sier Ugelstad.

Skal du søke om familiegjenforening med en person i Norge, må du ifølge reglene tilbake til hjemlandet, men UNE har gjort et unntak for Bayat av hensyn til sønnen Mani.

Når det gjelder spørsmålet om Bayat hadde rett til å få innvilget asyl da hun kom til Norge, fastslår UNE at vedtaket ligger fast, selv om utvisningen nå trekkes.

- Vi er uenige i asylsaken, så den må avklares i rettsapparatet, sier Ugelstad.

Bayat har tidligere understreket at det er viktig for henne at UNE innrømmer at de tok feil da de behandlet søknaden hennes, og at hun snakket sant da hun sa at hun ville bli pisket dersom hun ble sendt tilbake til Iran.

