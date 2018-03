Saken oppdateres.

– Det er veldig glatt på stedet. Uhellet skjedde i et skyggeområde, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Arnt Harald Aaslund.

Han opplyser videre at det er to biler som sitter fast, og at det virker som at kjedekollisjonen skjedde i lav hastighet.

Aaslund forteller at ambulansen på stedet melder om kun materielle skader og ingen personskade, klokka kvart på tre torsdag ettermiddag.

– Det var noe trafikale problemer, men vi dirigerer nå trafikken, sier han.