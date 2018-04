- DNT ung Trøndelag er et forbilde for resten av landet.

Saken oppdateres.

- Dette hadde vi ikke turt å forestilt oss på forhånd. Det var rett og slett et sjokk, forteller leder i DNT ung Trøndelag, Ellen Malin Meidal.

En gang i året under landsmøte i DNT ung, deler de ut Veiviserprisen. Den går til en gruppe eller forening som det siste året har utmerket seg som et forbilde for andre. I kveld var det DNT ung gruppen i Trøndelag som fikk den gjeve prisen.

- DNT ung Trøndelag har gått frem som et godt eksempel og vist stort engasjement det siste året, forteller nestleder i DNT ung, Vårinn Hauan Nilsen.

Dugnad for felleskapet

Høsten 2016 opprettet DNT ung Trøndelag en dugnadsgruppe som skulle ha ansvaret for å engasjere ungdom med dugnadsarbeid.

Denne gruppen ledes nå av Egil Andreas Behrens, med mye hjelp av Leander Hovde og Kine Emilia Westöö. Disse kunne dessverre ikke delta på landsmøte.

- Dugnadsgjengen har gjort en utrolig grundig jobb, og det er så utrolig morsomt at vi får mulighet til å inspirere de andre lokalavdelingene med jobben vi gjør, forteller Else Malin Meidal.

Forbilde for de andre

Det er styret i DNT ung som velger ut prisvinnerne, som består av seks unge, deriblant Vårinn Hauan Nilsen.

- De har vist at også de unge kan male hytter og hjelpe gjennom dugnad, selv om dette tidligere kun har vært en jobb for de lokale turistforeningene, forteller hun.

Styret håper at dette skal være med å inspirere de andre lokalavdelingene.

- Prisen blir gitt for at resten av organisasjonen blir inspirert. Vi håper at gruppa i Trøndelag blir et forbilde for resten av landet.

DNT ung-styrets begrunnelse for prisutdelingen:

Veiviserprisen 2018 går til en DNT ung gruppe som tar unges ønske om å bidra frivillig på alvor, og som viser engasjement og nytenking innenfor DNT ungs aktiviteter. De har startet en egen dugnadsgruppe for ungdom og har virkelig stått på med dugnadsarbeid på foreningens hytter. Dugnadsgruppa ble opprettet høsten 2016 og ungdommene har organisert og utført flere ulike dugnadsprosjekt. Deltakelse på dugnadene krever ingen spesiell erfaring, og det er gratis (det vil si at deltakere får dekket reise, opphold og mat)! De har også startet et dugnadsprosjekt med å bygge gapahuker som det skal være mulig henge opp hengekøyer i.

Vi i Landsstyret er storlig imponerte over jobben dere gjør! Vi håper prisen vil motivere dere til å fortsette med den flotte innsatsen, og å fortsette med å være forbilde og inspirasjon for andre DNT ung grupper.

Veiviserprisen 2018 går til DNT ung Trøndelag!

