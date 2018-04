Tysk bank med tidenes feiloverføring

- Det går jo an å lære seg litt om sosiale medier, selv om en har vokst opp i en annen tid

Saken oppdateres.

Overføringen skjedde 16. mars i år, da nærmere 270 milliarder kroner, et beløp som overstiger det Deutsche Bank er verdsatt til, ble sendt til børsens oppgjørskontor. Summen skulle være vesentlig mindre og setter et ubekvemt søkelys på storbankens kontrollrutiner.

Regnskapsfeil skjer i alle banker, men det er ytterst sjelden de når slike høyder. Banken opplyser at feilen raskt ble oppdaget og korrigert.

Deutsche Bank sliter i motbakke etter mange år med tap. Bare i løpet av de siste to årene har aksjekursen falt med 50 prosent.

Den uheldige overføringen skjedde kort tid før John Cryan ble sparket som toppsjef. Han ble hentet inn i 2016 og gitt vide fullmakter til å rydde opp. Men i 2018 var det slutt for Cryan. Og som ikke det var nok, onsdag kunngjorde Deutsche Bank at IT- og infrastruktursjefen Kim Hammonds også fratrer.