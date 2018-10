Enda en kollisjon på E6 i Trondheim

Kombinertlandslaget satt fast i to timer i stolheis i kulde og sterk vind: – Det ble veldig utrivelig stemning

Tyrkias største fotballstjerne risikerer over 12 år i fengsel

Det er et kollektivt svik – og et løftebrudd

- Støtten for å gå til Ap er nok større i elitesjiktet i organisasjonen enn på grasrota

Mann funnet død under leting etter hummerfisker

Saken oppdateres.

E6 i sørgående retning, ved Okstadbakken i Trondheim, var delvis stengt etter en kjedekollison mansag ettermiddag. Et av feltene var stengt etter at tre personbiler hadde kjørt inn i hverandre og en lastebil like før klokken 17.00. Politiet måtte dirigere trafikken forbi ulykkesstedet. Veien ble åpnet igjen en times tid etterpå.

- Lastebilen skal ha bremset. Så har den tredje bilen som kom bak, kjørt inn i den i midten som har dyttet frem den forerste bilen som videre kjørte inn i lastebilen, sier Olsen.

Sammenstøtet ved Okstadbakken skjedde bare noen minutter etter at veien var åpnet på Omkjøringsveien ved Nardosletta i Trondheim. Der var flere biler involvert i et sammenstøt som skjedde like etter klokken 16.00.

Ingen personer skal ha blitt skadet i noen av de to ulykkene.