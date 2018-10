Politiet etterforsker knivdrap på Majorstuen

CNN-kilder: – Saudi-Arabia planlegger å innrømme at Khashoggi døde under avhør

Saken oppdateres.

– Vi har nå konkludert med at vi står overfor en drapssak. Vi vet per nå ikke hva som er årsaken og hvem som kan knyttes til hendelsen. Ingen er altså pågrepet, mistenkt eller siktet i saken. Etterforskningen pågår for fullt, opplyste Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning på en pressekonferanse mandag kveld.

Politiet ble varslet av AMK-sentralen om at en mann var funnet knivstukket i en leilighet i Arbos gate 2 B på Majorstuen klokken 12.15.

– Vedkommende er en ung mann i midten av 20-årene som bor i denne leiligheten. Han er norsk og bor og jobber i Oslo, opplyser Metlid.

Fant kameraten død

Det var den knivdreptes kamerat, som bor sammen med ham og to andre unge menn i den samme leiligheten, som varslet AMK. En ambulanse var på plass etter fem minutter og første politipatrulje noen få minutter senere. Ambulansepersonell erklærte mannen død på stedet.

– Melderen bor i denne leiligheten og tok kontakt med AMK og helsevesenet. Han varslet at han kom hjem og fant sin kamerat knivstukket og med skader, sier Metlid.

Metlid understreker at ingen av de tre kameratene til den drepte er under mistanke.

– Den døde bodde i denne leiligheten sammen med tre andre kamerater i et bofelleskap. Vi har kommet i kontakt med alle, og alle har vært inne her og gitt viktig informasjon til politiet. Alle er blitt avhørt som vitner i saken.

Den drepte mannen er ikke kjent for politiet fra tidligere. Alle de fire kameratene har jobb i Oslo.

Ber om tips

Politiet var lenge svært tilbakeholdne med å gå ut med informasjon i saken. De opplyste allerede i 14-tiden at de avsluttet et aktivt søk etter en gjerningspersonen. Det tok dessuten lang tid før politiet fikk varslet de nærmeste pårørende.

– Vi er fortsatt i en innledende fase i etterforskningen. Gjennom dagen og ettermiddagen har vi jobbet med å fastslå med større sikkerhet hva vi står overfor. Vi har jobbet i flere timer på åstedet, sier Metlid.

Ettersom politiet foreløpig ikke har klart å finne noen mulig gjerningsperson, ber Metlid alle som kan ha informasjon om både leiligheten og området rundt, om å ta kontakt. Leiligheten er gjennomgående og ligger i første etasje i en bygård like ved Majorstuen skole.

– Alle observasjoner av bevegelser i tilknytning til denne leiligheten er viktig for oss. Det samme er observasjoner av andre bevegelser i området. Vi ber derfor folk om å ta kontakt med politiet, understreker Metlid.

Den drepte mannen vil bli obdusert på tirsdag.