Trump maner til politisk samling

Saken oppdateres.

Trump hadde en forsonende tone da han tirsdag kveld holdt talen State of the Union i Kongressen. Det er andre gang han holder den tradisjonsrike talen om rikets tilstand, og denne gangen holdt han på i nesten halvannen time. Presidenten trakk fram egne politiske seire, gjentok løftet om å bygge en mur på grensa til Mexico og manet samtidig til mer politisk samling i Kongressen.

– Jeg står her klar for å jobbe med dere for å skape historiske gjennombrudd for alle amerikanere. Seier handler ikke om å vinne for partiet, seier handler om å vinne for landet vårt, sa Trump.

Han sa videre at veikartet fra Det hvite hus for de neste årene «handler om det amerikanske folket».

– Vi må avvise hevn, motstand og gjengjeldelse – og omfavne det ubegrensede potensialet for samarbeid, kompromiss og felles goder. Sammen kan vi komme oss ut av den fastlåste politiske situasjonen, sa han, og sa til Kongressen at amerikanere vil at de ikke skal regjere «som to partier, men som én nasjon».

LES OGSÅ: En avgjørelse fra Donald Trump bidrar til at skogsmaskinene i Trøndelag går for fullt

Vil ha mur

Budskapet om mer samarbeid i Kongressen kommer om lag en uke etter at statsapparatet i USA åpnet igjen, hvor årsaken til nedstengningen var at demokratene og republikanerne ikke ble enige på grunn av muren Trump ønsker å bygge på Mexico-grensen.

Et midlertidig budsjett er vedtatt, noe som betyr at det kan bli nok en nedstengning dersom demokratene og republikanerne ikke kommer til enighet.

I talen, som har blitt utsatt en uke på grunn av nedstengningen, sto Trump på sitt og sa at muren var høyst nødvendig og varslet:

– Vi skal få den bygget, sa han til stor applaus fra kongressmedlemmene i salen.

Det som stort sett var en uvanlig rolig president på talerstolen, fikk dog en mer ivrig tone da han snakket om innvandringen fra Mexico. Trump mener innvandring er en trussel for velferden og sikkerheten i landet og ba Kongressen i framtiden være villig til å inngå kompromisser på dette feltet. Han sa også at strengere innvandringspolitikk vil bidra til å hindre narkokarteller og menneskesmuglere, og mente muren kan bidra til det.

LES OGSÅ: Tidligere Trump-rådgiver pågrepet av FBI

Til Vietnam

Også den lave arbeidsledigheten, handelssamtalene med Kina og helseforsikringen i landet var blant en rekke tema i talen.

Presidenten nevnte også hvordan de «konstruktive» samtalene mellom USA og Taliban har utviklet seg og sa at begge parter ønsker fred i Afghanistan.

Han sa også det kanskje blir en ny atomnedrustningsavtale mellom USA og Russland, etter at begge landene trakk seg fra INF-avtalen forrige uke.

Trump kunngjorde også at han og Kim Jong-un skal møtes i Vietnam i slutten av februar, noe som blir deres andre møte på under et år.

LES OGSÅ: - Trump bløffer stadig oftere

Kledd i hvitt

En rekke kvinnelige representanter, inkludert det demokratiske stjerneskuddet Alexandria Ocasio-Cortez, hadde kledd seg i hvitt tirsdag. Dette var en hyllest til suffragettene som kjempet for kvinnelig stemmerett. Det er i år hundre år siden Kongressen vedtok grunnlovstillegget som sikret kvinner stemmerett i USA, og etter valgt sist høst, er det flere kvinner i Kongressen enn noensinne.

En rekke spesielt inviterte gjester var også til stede i Representantenes hus, og flere av dem ble trukket fram i talen til Trump.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter