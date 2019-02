Politiet stanset stjålet bil på E6

To til legevakt etter at badestamp ved hytte tok fyr

Saken oppdateres.

Klokken 10.20 opplyste politiet via Twitter at de hadde stanset en stjålet bil, der både sjåfør og passasjer var ruset.

De skrev også at de stanset bilen ved å kjøre på den i lav hastighet.

- En melder ringte til politiet, da bilen kjørte i stor hastighet og kjørte inn i autovern ved flere tilfeller på E6, skrev politiet, som opplyste at de hadde kontroll på stedet.

#Berkåk: Politiet har stanset en stjålet bil der fører og passasjer er ruset. En melder ringte til politiet, da bilen kjørte i stor hastighet og kjørte inn i autovern ved flere tilfeller på E6 nordover. Kontroll på stedet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) February 17, 2019

- Forsøkte å stikke av

Operasjonsleder Wenche Johnsen ved Trøndelag politidistrikt sier at de fikk telefon fra en person som lå bak bilen, som kjørte på E6 fra Trondheim og sørover.

- Melderen sier at den kjørte borti autovernet, og var nesten i grøfta, og at de fortsatte i svært høy hastighet, sier Johnsen til Adresseavisen klokken 10.30 søndag formiddag.

Johnsen sier at de satte flere patruljer på oppdraget, og at det var to politibiler som kom i motsatt retning fra Oppdal som fikk stanset bilen. Da den forsøkte å stikke av på nytt, så presset de bilen til siden, opplyser hun.

- Det skal ha skjedd i svært lav hastighet, sier hun.

Det skal ikke ha foregått noen biljakt, ifølge Johnsen.

To personer pågrepet

Sjåføren var en mann i 30-årene, som ifølge Johnsen er godt kjent fra politiet fra før. Passasjeren var en kvinne som ennå ikke er fylt 20 år, og som også skal være godt kjent for politiet. Ifølge politiets observasjoner på stedet, var begge ruset, opplyser hun.

- De er pågrepet og mistenkt for ruskjøring og besittelse av narkotika, sier Johnsen, som sier at de blir tatt med for å ta blodprøve og for å avhøres.

Eieren av bilen bor i Trondheim, og Johnsen sier at politiet anslår at det er der den har blitt tatt. Eieren hadde ikke selv meldt bilen stjålet, opplyser hun.

Ifølge Johnsen måtte E6 stenges i begge retninger slik at politiet får sikret åstedet. Hun kan foreløpig ikke si når politiet er ferdig med arbeidet.

Klokken 11 opplyste Vegtrafikksentralen er veien er åpen, men at det er manuell dirigering på stedet.