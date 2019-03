Equinor forbereder kutt på 4,5 milliarder kroner på norsk sokke

Trump-støttespiller saksøker Twitter for over to milliarder

Saken oppdateres.

Til tross for de beste resultatene på lang tid og at selskapet aldri har produsert mer olje og gass, forbereder Equinor kutt på 4,5 milliarder kroner.

Utgiftene ned med 10 prosent har selskapet informert de tillitsvalgte om, skriver Stavanger Aftenblad.

Overfor avisa sier tillitsvalgte fra flere fagforeninger at de i forbindelse med kuttene frykter færre ansatte, dårligere vedlikehold og mer utsetting av vedlikehold. De mener slike kutt kan gå ut over sikkerheten.

Safe-leder Terje Enes i Equinor mener at folk ute på plattformene merker trykket allerede.

– Foreløpig har de kun kommet med tall, ikke hvor kuttene skal tas. Vi frykter det verste, at det igjen vil bli bemanningsreduksjoner, sier Enes.

Talsperson Morten Eek i Equinor stiller seg uforstående til uttalelser om at selskapet ikke er opptatt av sikkerhet og vedlikehold.

Han sier at Equinor varslet at de ville holde kostnadsnivået på 2017-nivå allerede i februar i 2018, men at selskapet foreløpig ikke har satt i gang noe prosjekt for å kutte milliardene.

– I en krevende tid for industrien har vi klart å bli mer konkurransedyktig. Så har det vært uenighet hvordan dette skal gjennomføres. Nå mener vi at det fortsatt er rom for å ta ned kostnaden, og at vi er nødt til å gjøre det for endre norsk sokkel for framtiden.