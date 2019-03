Raketter fra Gaza mot Israel – stridsvogner satt inn mot Hamas

Drømmedebut for den tidligere RBK-spissen

Saken oppdateres.

Rakettene som ble skutt inn over det sørlige Israel natt til søndag landet i åpent lende, opplyser det israelske forsvaret. Ingen har så langt tatt på seg ansvar for angrepet, som kom etter at fire unge palestinere ble drept da de demonstrerte nær grensen mellom Israel og den palestinske enklaven.

Titusener deltok i demonstrasjonen, og over 300 ble skadd av skudd og tåregass fra israelsk side, ifølge kilder i Gaza. Islamistbevegelsen Hamas, som kontrollerer Gazastripen, ba i forkant om at én million mennesker måtte delta i lørdagens massemarkering. Den israelske hæren anslår at rundt 40.000 møtte opp.

Ingen personer kom til skade i det nattlige rakettangrepet. Ifølge det israelske forsvaret var det heller ingen personskader da stridsvogner fra Israel skjøt mot Hamas-posisjoner på Gazastripen.