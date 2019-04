Jo mere vi er sammen

Fem tok sjansen på at UP hadde avspasert

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiet har falt som en sekk på meningsmålingene frem mot åpningen av landsmøtet på Folkets Hus i Oslo denne helga. Situasjonen i Ap da partileder Jonas Gahr Støre gikk på talerstolen, er den mest krevende for partiet på lang tid. Etterdønningene og konfliktene etter metoo-skandalene gjør seg fortsatt gjeldende. Sårene etter de interne maktkampene og konfliktene er der fortsatt.

Støre sto på talerstolen i godt over en time. Avbrutt av applaus en rekke ganger tegnet han opp det han ser på som de store skillelinjene i norsk politikk. I Støres bilde har vi på den ene siden en høyreregjering som bryr seg mest om rikfolk og som svekker fellesskapet i samfunnet. På den andre siden står Ap klare til å styre kommuner, og på sikt landet, ved å bygge samfunnet nedenfra. Kampen mot økte forskjeller, kampen mot privatisering, mot et arbeidsliv med deltid og bemanningsbyråer og mot skattekutt, er kjente toner fra den kanten.

Det er ikke helt enkelt å se at Støre lanserer nye prosjekter og konkrete tiltak som er egnet til å stanse velgerflukten Ap opplever til SV, Sp og Rødt. Det gjenstår fortsatt å se om landsmøtet ender opp med å snekre sammen konkrete politiske tiltak som velgerne kan slå ring rundt når de skal avgjøre hvilken stemmeseddel de skal bruke 9. september.

Forrige helg åpnet Audun Lysbakken SVs landsmøte. I store trekk var budskapet fra SV-lederen mye av det samme som det Jonas Gahr Støre fremførte da han åpnet Aps landsmøte torsdag. Begge beskriver Norge som et samfunn der ulikhetene øker, der urettferdigheten vokser og hvor vanlige folks rettigheter, trygghet og hverdagsliv trues av en regjering som bryr seg mest om de på toppen.

Den kommende valgkampen, og den politiske debatten frem til stortingsvalget i 2020, kommer til å handle mye om nettopp det fra denne siden av det politiske landskapet. Men der SV kan gå langt i å konkretisere sin politikk, vil Ap slite med mer overordnede mål og rundere formuleringer. Det ligger i Aps ryggrad som styringsparti. Bordet fanger mye mer når budskapet kommer fra en mulig fremtidig statsminister. Og det kan bety at Aps kamp mot forskjeller og svekkede fellesskap blir mindre tydelig for velgerne enn partiene til venstre som de nå konkurrerer om velgerne med. De som ønsker en ny kurs for landet, kan derfor fristes til å velge de mindre partiene som går lenger i sin politiske retorikk. Her ligger Aps problem med å gjøre seg synlige nok.

Olje- og energipolitikk, og dermed også klimapolitikk, vil stå sentralt gjennom denne helga i Folkets Hus. Jonas Gahr Støre og partiledelsen vil ikke sette noen sluttdato for den siste oljen fra Nordsjøen. I åpningstalen slo Støre fast at en slik avvikling ikke er Aps politikk. I stedet mener Støre at norsk oljevirksomhet skal utvikles, og at den skal bli utslippsfri – en gang i fremtiden. Han understeker mulighetene for Norge til å ta en ledende rolle i det grønne skiftet, men sier lite konkret om hva som skal gjøres. Spørsmålet er om det er tydelig nok tale til en velgerskare som ser ut til å bekymre seg mer og mer for klimatrusselen.

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER