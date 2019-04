Rykket ut til gressbrann på Ytterøy

Vekter June: - To av kveldens gjester sto med buksa godt ned på knærne og hadde en hyrdestund

Frykter at dømt stefar skal forlate landet

To båter har kollidert utenfor Hitra

Verdens største fly på vingene for første gang

Disse beina vokste fra hodet og ned i halsen. Pål (49) levde i et smertehelvete

Går på topptur for den beste utsikten og de kuleste nedkjøringene

Tid for å holde kjeft

Vekter June: - To av kveldens gjester sto med buksa godt ned på knærne og hadde en hyrdestund

Går på topptur for den beste utsikten og de kuleste nedkjøringene

Tid for å holde kjeft

New Articles

Går på topptur for den beste utsikten og de kuleste nedkjøringene

Tid for å holde kjeft

Saken oppdateres.

- Det skal ifølge melder ikke være de store farene for spredning. Men vi er på vei ut for å hjelpe til, fortalte operatør Morten Brøndbo ved 110-sentralen i Namsos til Adresseavisen like før klokka 13.

Det skal være avbrenning av gress som kom noe ut av kontroll på Ytterøy i Levanger kommune.

Ytterøy har egne brannmannskaper raskt kom til stedet stedet, ifølge Brøndbo.

- Ifølge meldingen vi har fått, er det et nedlagt småbruk ikke langt unna, sier Brøndbo.

Klokka 13.19 forteller Brøndo at brannen er slukket, og at den aldri spredde seg til småbruket.

- Vi fikk raskt kontroll og slukket brannen. Akkurat nå holder mannskapene på å legge ut skum i ytterkantene av området for å være på den sikre siden, sier Brøndbo.