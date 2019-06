Stein Vanebo og Trondheim Stage skal hjelpe Olavsfest med artister

Har vært i to møter med Horneland: Her er Eggens dom over RBK

De har ingen konkrete prosjekter de vil avsløre, men både Petter Myhr i Olavsfest og Stein Vanebo i Trondheim Stage håper å kunne vise til resultater til neste års festival.

- Det er ulike måter det kan skje på. Det kan handle både om å dele kompetanse og informasjon. Trondheim har blitt en fenomenal konsertby de siste årene. Det kan være bra å vite litt om hvilke planer vi har hver for oss, sånn at en kan justere egne planer, sier Petter Myhr.

- Det er selvsagt ikke snakk om å slå sammen to firma, men å se krysningspunkter, sier Vanebo.

Ukesfestival og «stunt»-arrangør

Myhr mener det er et godt tidspunkt å inngå samarbeid på. Trondheim Stage, som springer ut av Trondheim Concerts, har høy aktivitet på ulike arenaer i Trondheim, og Olavsfestdagene melder om rekordsalg til årets festival. De mener begge kan dra nytte av hverandres spisskompetanse.

- Vi har det bra på hver vår kant nå. Det er et godt utgangspunkt for samarbeid, mener Myhr.

Mens Olavsfest er en stor årlig festival med i underkant av 200 ulike arrangementer fordelt på én konkret uke hvert år i august, holder Trondheim Stage seg for det meste til enkeltkonserter, eller «stunt», som Vanebo kaller det.

- Vi har relasjoner til en del nøkkelmanagement og bookingbyråer internasjonalt, innen pop- og rocksegmentet. Det er noe vi kanskje kan være med å dele på sammen med Olavsfest, sier konsertarrangøren.

Internasjonalt

Trondheim Stage har innledet et tett samarbeid med Live Nation, et av verdens største underholdningsselskaper som har mange av klodens største artister i sin stall.

- Det har selvfølgelig betydning for oss, og et bookingsamarbeid er interessant, sier Myhr.

Olavsfestdagene har alltid siktet mot internasjonale artister. Både innen klassisk musikk og kirkemusikk, men også nyere musikkformer. Størrelser som Sting, Mavis Staples, Patti Smith, Bonnie Raitt, Roseanne Cash, Tom Jones og har besøkt festivalen de siste årene.

I fjor sviktet publikum på konsertene med Grace Jones og Dionne Warwick. Festivalen hadde håpet å selge 3000 billetter til hver av konsertene, men endte opp på rundt 2000 på hver enkelt.

Kommer Dylan?

- Slik verden er blitt, med få store internasjonale konsertaktører, er det mer krevende for dere å få tak i internasjonale artister nå?

- Vi har mange internasjonale artister, ikke minst i år, innenfor mange ulike sjangre, sier Myhr og trekker frem den skotske komponisten Sir James Macmillan som skal dirigere sitt eget verk «A European Requiem», militærkoret Lova fra Madagaskar og verdenskoret Utopia & Reality Chamber Choir.

- Men, Trondheim Stage har definitivt inngang til en lang rekke artister som vi håper å få gleden av å samarbeide om på enkeltkonserter, sier Myhr.

- Så nå kommer Dylan neste år?

- Det var forutsetningen. «Fikser du Dylan, så gjør vi hva som helst», sier Myhr spøkefullt og ler.

Olavsfest-direktøren er en av Norges største Bob Dylan-eksperter, og forfatter av «Jeg er en annen: Historien om alle Bob Dylans album» (2011). At nobelprisvinneren i litteratur fra 2016 står høyt på ønskelista til Myhr, er ingen hemmelighet.

- Men så enkelt er det nok ikke. Stein vet mye om hvordan man booker verdensartister. En ting er når de er tilgjengelige i perioden. Vi har én uke av 52 uker i året. Det ligger noen begrensninger der. Men... sier Myhr og drar litt på det:

- Han er en artist som hører hjemme på Olavsfest. Sammen med mange andre.

Holder på Borggården

Trondheim Stage arrangerer nå konserter i Granåsen, på Sverresborg, på Solsiden (sammen med NTNU), på Dahls-tomta (med Live Nation) og innendørsarenaen Tapperiet på samme sted, og i nye Trondheim Spektrum. Vanebo sier at de stadig er på utkikk etter nye områder å arrangere konsert på, ettersom Granåsen vil bli stengt i 2021 og 2022 for ombygging, og Dahls-anlegget med tiden vil bli omgjort til boligområde.

For Olavsfest er fortsatt Borggården, med makskapasitet på 6000 publikummere, den største arenaen. Det er sterke begrensinger på bruken av Borggården på grunn av de antikvariske verdiene, men Olavsfest er en prioritert leietager. I tillegg vil Nidarosdomen, Vår Frue kirke og Byscenen fortsatt være sentrale arenaer for festivalen.

- Vi tenker oss ikke til Granåsen. Mange av de store artistene liker å opptre på mindre arenaer når de er ute på turné, og da må prisen tilpasses kapasiteten, sier Myhr.

Betalingsvilje

- Det koster en del å gå på storkonserter og festivaler - er det en grense for hva byen og regionen tåler av tilbud?

- Alle var spent på det da vi startet med Mark Knopfler og Roxette i 2015. Da solgte vi 35 000 billetter. Året etter solgte vi 70 000 billetter, og i år runder vi 100 000. Det handler om hvor mange interessante konserter folk blir tilbydd. Er det et godt kinoår, ser du flere filmer, illustrerer Vanebo.

- Det handler om privatøkonomien og fritiden til folk. Men du ser det samme på restauranter. Der har det skjedd enormt mye i Trondheim de siste årene, og noen lurer på om det er rom for det. Men vi ser at folk spiser mer ute nå, enn de gjorde tidligere, sier Myhr.

- Og: Det er ikke alt som trenger å bli utsolgt. Det er ingen krise. Hvis du må ha utsolgte arrangement for å få det til å gå rundt, er det skummelt, sier Vanebo.

- Forventer dere reaksjoner på samarbeidet?

- Dette må bare være en god nyhet. Det skjer masse i byen og det er veldig mange flinke folk som arrangerer. At flere begynner å snakke sammen, er bare en god ting. Dette er begynnelsen på noe. Det er en vilje hos oss begge om at vi skal få til noe sammen som er bra for oss og for hele byen og regionen, sier Petter Myhr.