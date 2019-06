Trondheimsselskap verdsatt til over en milliard kroner

I mai ble det kjent at Norbit ASA vil på børs. Nå er teknologiselskapet et skritt nærmere. Tirsdag ble de finansielle vilkårene for børsnoteringen og kapitalutvidelsen gjort kjent. Eierandeler i selskapet vil tilbys til en kurs mellom 23 og 30 kroner per aksje. I følge børsmeldingen som er offentliggjort gjør aksjeprisen at selskapet verdsettes til mellom 1 og 1,3 milliarder kroner.