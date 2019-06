Sjåføren merket en svidd lukt og så kom det røyk fra panseret

Færre gravide røyker under svangerskapet - kvinner under 20 år røyker mest

Saken oppdateres.

Bilsjåføren kom kjørende med en tilhenger oppover en bakke i Leirådal i Verdal da han merket at noe var galt.

- Han merket at det luktet svidd og det kom røyl fra panseret, sier innsatsleder Erlend Kvakland i Trøndelag politidistrikt.

Sjåføren stoppet bilen og så at det begynte å brenne i motorrommet.

- Han kom seg ut på egen hånd. Brannvesenet ankom og slukket brannen, sier Kvakland.

Ambulansepersonell sjekket sjåføren for røykskader, men han var i god form.

- Motorrommet er helt utbrent, og kupeen er ødelagt av varmen. Bilen er totalskadd, fastskår Kvakland.

Politiet varslet om bilbrannen på Twitter klokka 14.15 torsdag ettermiddag.

- Vi fikk melding fra 110-sentralen om at et kjøretøy sto i fyr, og at røyk og flammer var synlig på stedet. Det ble også meldt om en diesellekkasje. Da politiet var på tur ble det sagt at brannen var i ferd med å ta seg opp, sa operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt.