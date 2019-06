Politiet stoppet fest med 50-60 berusede mindreårige

Traktor og to personbiler i trafikkulykke

Saken oppdateres.

Flere titalls ungdommer var samlet til fest på TIK-huset på Strindheim i Trondheim pinseaften. Det varte ikke lenge.

- Vi fikk melding om bråk og fyll blant mindreårige. Patruljen kom dit i 21.20-tiden og klokken 22.00 har de logført at festen ble stanset, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved Trøndelag politidistrikt.

Ifølge politiet var det 50-60 mindreårige ungdommer som var beruset på festen.

- Noen ned i 16 år gamle, sier Hollingen.

Han var ikke selv på vakt da dette skjedde, men leser ut fra logen at patruljen har forøkt å komme i kontakt med de ansvarlige for festen, uten å lykkes.

- Patruljen har noen navn på blokka og også det er snakk om unge mennesker, 18-åringer, sier han.

Etter at politiet stanset festen, ble det litt jobb med å få fjernet de unge menneskene fra stedet. For de under 18 år, ble enkelte foreldre kontaktet.