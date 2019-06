For noen dager siden ble jeg mildt sagt sjokkert, og ikke minst veldig opprørt da jeg mottok en SMS fra min fastlege hvor han skrev at han antok at jeg hadde prostatakreft. Til min fastleges forsvar hadde han forsøkt å ringe meg én gang. Jeg stiller likevel spørsmål ved om helsepersonell har lov til å sende slike budskap over SMS?