Ulykken skjedde lille julaften 2017 på Fursetfjellet mellom Molde og Kristiansund. Bilen mannen kjørte kom over i feil kjørefelt på E39 og kolliderte med to møtende biler. Den fem år gamle datteren hans omkom på stedet, og fire menn i en av de to møtende bilene ble alvorlig skadd.