Melding om brann i ambulanse - viste seg å være varmgang i motoren

Nordstad Moen vil slette 29 år gammel rekord: – Dette er en drøm for oss

Saken oppdateres.

Politiet opplyste på Twitter torsdag ettermiddag om at en ambulanse sto i brann på E6 ved Rosten i Trondheim. Det viste seg etter hvert at det handlet om at det var varmgang i motoren.

- Det ble først meldt om brann i ambulansen, men det viste seg å være varmgang. Det har ikke vært noen åpne flammer, og det hele var egentlig udramatisk. Ambulansesjåføren kjørte kontrollert inn i busslommen ved Norsk luftambulanse, sier Bjørn Handegard, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Ambulansen var på transportoppdrag, og hadde med seg en pasient.

- Det ble ikke oppfattet som dramatisk. Pasienten ble overtatt av en annen ambulanse, sier Handegard.